українська
8 декабря 2025, 18:00

Украинцы платят за свет больше, чем поляки и венгры: инфографика

Украинские цены на электроэнергию на РДН не уступают европейским и выше, чем средние по Европе. Об этом сообщают аналитики GMK Center.

Украинские цены на электроэнергию на РДН не уступают европейским и выше, чем средние по Европе.

Что с ценами в Украине

В частности, в ноябре, по данным «Оператора рынка», средневзвешенная цена купли-продажи э/э в Украине на РДН составила 6830,49 грн/МВт·ч (€140/МВт·ч по среднему курсу евро к гривне за период).

Она была почти на треть выше, чем в соседней Польше, и в 1,2 раза больше, чем в Венгрии. В прошлом году этот показатель составил €109,5/МВт·ч, тогда как средний по Европе — €82,02/МВт·ч.

Читайте также: Тарифы облэнерго в 2026 году вырастут в два этапа

Тариф и промышленность

В настоящее время европейские промышленники активно дискутируют по поводу фиксированной промышленной цены на электроэнергию в Германии в размере €50/МВт·ч в течение 3 лет. Ее планируют ввести с 2026 года, переговоры с ЕК находятся на завершающей стадии. Аргументы других европейских стран (Италия, Чехия) заключаются в том, что это исказит конкуренцию.

Украинская промышленность уже вынуждена работать в неравных условиях с европейскими конкурентами. На фоне российских обстрелов энергетики для промышленных потребителей и бизнеса вводятся графики ограничения мощности, с 8 ноября они стали круглосуточными.

Такая ситуация с энергоносителями в Украине объясняется ущербом, нанесенным ее энергосистеме в результате атак РФ. В октябре-ноябре 2025 года она резко ухудшилась из-за масштабных систематических ударов россиян. Вследствие этого мощности системы передачи недостаточны для поставок с запада на восток страны, из-за чего Украина в ноябре не использовала все техническое сечение для импорта.

Отраслевые ассоциации также активно выступают против повышения тарифов «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению на 2026 год.

Регулятор предлагал поднять их с 686,23 до 785,39 грн/МВт·ч (+14%) и с 98,97 до 110,03 грн/МВт·ч (+11%) соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
8 декабря 2025, 18:10
#
Заметке привет 😂
+
+15
TAN72
TAN72
8 декабря 2025, 18:11
#
Ахметов у привет
+
0
matroskin
matroskin
8 декабря 2025, 18:43
#
Аналітики GMK Center це мабуть якийсь шкільний проект, який своє «дослідження» провів на підставі «якась бабка казала». Аби ці «аналітики» хоч раз глянули в платіжки батьків, то напевно б звернули увагу що в платіжці тариф 4,32грн, а не 6,83 як вони пишуть в своєму «дослідженні».
+
0
AP1
AP1
8 декабря 2025, 20:33
#
РДН це більше про промисловість, а не побутових споживачів, в грудні вартість 6900 грн за мегават.
https://www.nerc.gov.ua/monitoring-rinku-elektrichnoyi-energiyi/operativnij-monitoring-rinku-elektrichnoyi-energiyi/informaciya-shchodo-funkcionuvannya-rinku-na-dobu-napered-rdn
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
