Украинцы платят за свет больше, чем поляки и венгры: инфографика

Украинские цены на электроэнергию на РДН не уступают европейским и выше, чем средние по Европе. Об этом сообщают аналитики GMK Center.

Что с ценами в Украине

В частности, в ноябре, по данным «Оператора рынка», средневзвешенная цена купли-продажи э/э в Украине на РДН составила 6830,49 грн/МВт·ч (€140/МВт·ч по среднему курсу евро к гривне за период).

Она была почти на треть выше, чем в соседней Польше, и в 1,2 раза больше, чем в Венгрии. В прошлом году этот показатель составил €109,5/МВт·ч, тогда как средний по Европе — €82,02/МВт·ч.

Тариф и промышленность

В настоящее время европейские промышленники активно дискутируют по поводу фиксированной промышленной цены на электроэнергию в Германии в размере €50/МВт·ч в течение 3 лет. Ее планируют ввести с 2026 года, переговоры с ЕК находятся на завершающей стадии. Аргументы других европейских стран (Италия, Чехия) заключаются в том, что это исказит конкуренцию.

Украинская промышленность уже вынуждена работать в неравных условиях с европейскими конкурентами. На фоне российских обстрелов энергетики для промышленных потребителей и бизнеса вводятся графики ограничения мощности, с 8 ноября они стали круглосуточными.

Такая ситуация с энергоносителями в Украине объясняется ущербом, нанесенным ее энергосистеме в результате атак РФ. В октябре-ноябре 2025 года она резко ухудшилась из-за масштабных систематических ударов россиян. Вследствие этого мощности системы передачи недостаточны для поставок с запада на восток страны, из-за чего Украина в ноябре не использовала все техническое сечение для импорта.

Отраслевые ассоциации также активно выступают против повышения тарифов «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению на 2026 год.

Регулятор предлагал поднять их с 686,23 до 785,39 грн/МВт·ч (+14%) и с 98,97 до 110,03 грн/МВт·ч (+11%) соответственно.