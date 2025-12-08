Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тарифы операторов системы распределения на 2026 год. Повышение тарифов запланировано в два этапа. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Тарифы облэнерго в 2026 году вырастут в два этапа
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как изменятся цены для разных классов потребителей
НКРЭКУ утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР), работающих по стимулирующему регулированию (RAB), методологии «Расходы+».
Повышение тарифов будет поэтапным, аналогично тарифу НЭК «Укрэнерго»:
- 1 этап — с 1 января 2026 года;
- 2 этап — с 1 апреля 2026 года.
Средний рост тарифов на 1 этапе составит 3,2%:
- для 1 класса — до 12%;
- для 2 класса — 2%.
На 2 этапе повышение тарифов составит 0,2%.
Читайте: Нацкомиссия повысит тарифы для облэнерго с 1 сентября
Напомним
НКРЭКУ 5 декабря утвердила тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч — с 1 апреля.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1