українська
7 декабря 2025, 8:30

Пенсионный возраст, спецпенсии, индексация: что Украина пообещала МВФ изменить в системе пенсий

В краткосрочной перспективе Правительство предпримет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии. Также предложит унифицированный подход к ежегодному повышению всех пенсий в системе исключительно через механизм индексации. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

В краткосрочной перспективе Правительство предпримет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Обещания Правительства

По словам Железняка, при поддержке МВФ и Всемирного банка мы разрабатываем комплексную пенсионную реформу, включающую все компоненты системы.

Правительство обеспечит через компенсирующие меры по доходам или расходам, что реформа не увеличит дефицит в среднесрочной перспективе.

Кроме того, Правительство воздержится от:

  • введение новых специальных пенсий или привилегий;
  • принятие нового законодательства, которое создавало дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;
  • изменений, которые бы привели к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

«В краткосрочной перспективе правительство предпримет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии. Также предложит унифицированный подход к ежегодному повышению всех пенсий в системе — исключительно через механизм индексации.

Читайте: Правительство хочет перейти на общие условия индексации пенсий, всем, кому пенсия установлена спецзаконами

В частности, представит законопроект о прекращении практики привязки ежегодного повышения отдельных специальных пенсий к росту заработных плат", — отметил Железняк.

Договоренности с МВФ

Ранее «Минфин» писал, что МВФ назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырехлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд.

Среди ключевых предпосылок, которые Украина должна выполнить, входят:

  • Бюджет: Принятие государственного бюджета на 2026 год.
  • Налоговая база: Расширение налоговой базы, в частности, из-за охвата доходов от онлайн-операций.
  • Таможня: Устранение таможенных «лазейок» для импорта потребительских товаров и отмена льгот по регистрации плательщиков НДС.
  • Теневая экономика: Проведение контрмер против неформальной экономики, включая усиление конкуренции в сфере государственных закупок и устранение пробелов в Трудовом кодексе.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 54 незарегистрированных посетителя.
