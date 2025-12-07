В краткосрочной перспективе Правительство предпримет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии. Также предложит унифицированный подход к ежегодному повышению всех пенсий в системе исключительно через механизм индексации. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Пенсионный возраст, спецпенсии, индексация: что Украина пообещала МВФ изменить в системе пенсий
Обещания Правительства
По словам Железняка, при поддержке МВФ и Всемирного банка мы разрабатываем комплексную пенсионную реформу, включающую все компоненты системы.
Правительство обеспечит через компенсирующие меры по доходам или расходам, что реформа не увеличит дефицит в среднесрочной перспективе.
Кроме того, Правительство воздержится от:
- введение новых специальных пенсий или привилегий;
- принятие нового законодательства, которое создавало дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;
- изменений, которые бы привели к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.
«В краткосрочной перспективе правительство предпримет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии. Также предложит унифицированный подход к ежегодному повышению всех пенсий в системе — исключительно через механизм индексации.
В частности, представит законопроект о прекращении практики привязки ежегодного повышения отдельных специальных пенсий к росту заработных плат", — отметил Железняк.
Договоренности с МВФ
Ранее «Минфин» писал, что МВФ назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырехлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд.
Среди ключевых предпосылок, которые Украина должна выполнить, входят:
- Бюджет: Принятие государственного бюджета на 2026 год.
- Налоговая база: Расширение налоговой базы, в частности, из-за охвата доходов от онлайн-операций.
- Таможня: Устранение таможенных «лазейок» для импорта потребительских товаров и отмена льгот по регистрации плательщиков НДС.
- Теневая экономика: Проведение контрмер против неформальной экономики, включая усиление конкуренции в сфере государственных закупок и устранение пробелов в Трудовом кодексе.
