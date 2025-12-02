Exxon ведет переговоры с Ираком по поводу покупки доли «Лукойла» в месторождении Западная Курна-2

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil обратился в Министерство нефти Ирака, выразив заинтересованность в приобретении мажоритарной доли российской компании «ЛУКойл» в гигантском нефтяном месторождении Западная Курна-2. Об этом Reuters сообщили пять иракских официальных источников, осведомленных о ситуации.

Этот шаг может стать значительным расширением возвращения американской корпорации в Ирак, поскольку Москва пытается избавиться от ключевых энергетических активов на фоне санкций США, наложенных на «Лукойл».

Цена вопроса и ключевой актив

Месторождение Западная Курна-2 является крупнейшим иностранным активом «Лукойла», где компании принадлежит 75% операционной доли. Это одно из крупнейших месторождений в мире, добывающее около 470 000 баррелей в день.

Месторождение Западная Курна-2 составляет около 9% от общей добычи нефти в Ираке, которая является вторым по величине производителем ОПЕК после Саудовской Аравии.

По оценкам финансовых аналитиков, рыночная стоимость этого актива составляет около $1,6 млрд. Расчет основан на объемах добычи и запасах, превышающих 8 миллиардов баррелей.

«Лукойл» ранее объявил о форс-мажоре на месторождении после того, как Ирак приостановил выплаты компании наличными и сырой нефтью.

Exxon — приоритетный преемник

Exxon Mobil, вышедшая в прошлом году из соседнего проекта «Западная Курна 1», сейчас активно возвращается в Ирак. В октябре компания подписала необязательное соглашение о помощи в разработке гигантского нефтяного месторождения Маджнун и расширении экспорта нефти.

Иракские чиновники открыто выражают заинтересованность в американском гиганте как преемнике россиян.

«Exxon является нашим приоритетным вариантом для замены ЛУКОЙЛа». Компания располагает необходимыми мощностями и опытом для управления таким крупным и сложным месторождением, как Западная Курна-2″, — сказал один из высокопоставленных чиновников иракского нефтяного сектора.

Министерство нефти Ирака в понедельник подтвердило, что пригласило несколько нефтяных компаний США к переговорам о поглощении «Западной Курны-2» из-за конкурсного тендерного процесса.

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора россии.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний россии, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в россии, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в действие двух пакетов санкций, синхронизирующих украинские ограничения с уже введенными Соединенными Штатами Америки. Главными мишенями стали ключевые игроки российского энергетического сектора — «Роснефть» и «ЛУКойл».