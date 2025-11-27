МВФ решил убрать возможность злоупотреблений упрощенной системой

Украина и МВФ согласовали новую программу. Пока «на уровне персонала». Но это уже важный шаг вперед. Общая сумма — $8,1 млрд. И это вроде незначительная сумма на фоне всех потребностей украинского бюджета во время войны. Но сотрудничество с МВФ — это якорь. Это основа, на которую сверху нанизывается помощь других стран. О том, что МВФ потребует от Украины рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Слово за ЕС

Плохая новость здесь, что финальное решение МВФ, посвященное программе на уровне правления, сможет стать реальностью только когда ЕС согласует репарационный кредит. Или придумает План Б по его замене. Потому что МВФ не может финансировать страны, финансовое состояние которых неопределенно. А с репарационным кредитом пока все в тумане. Конечно, здесь напортачил один Нью-Йоркский риелтор с гугл переводчиком, подвесившим судьбу замороженных активов и прибавивший неуверенности. С другой стороны, председатель Еврокомиссии обещает решение и кто мы такие, чтобы ей не верить.

Программа МВФ

Но есть и вторая новость. А именно — что станет стержнем программы МВФ. Программы, которая всегда была указателем реформ и изменений. Которые медленно, с саботажем, но двигались. И вот, наконец-то, руки Фонда достались темы детенизации. Но можно сказать и по другому.

Фонд добрался до глубин украинского экономического лицемерия, которое очень дорого стоит украинскому бюджету и украинской экономике. А именно — МВФ, наконец, решил убрать возможность злоупотреблений упрощенной налоговой системой.

Можете готовиться к крикам «МВФ, Сорос и мировые капиталисты убивают украинский малый бизнес». Но знайте, когда услышите такое, то это значит, что кто-то активно платит за сопротивление положительных изменений, чтобы сохранить свои сверхприбыли. И нужно бить в барабан. Что-то подсказывает, что снова мы здесь увидим 20 долларовых политологов.

Дробление бизнеса

Малый бизнес никто трогать не будет. Речь идет о том, что нельзя позволять бизнесу большому мимикрировать под маленьких. Дробить крупные компании на тысячи ФОП и не платить налоги. Кстати, потом такой бизнес очень часто жалуется, что как-то тяжело работать в Европе… «ну ясень пень, тяжело…»

Почему лицемерие? Потому что упрощенная система создавалась для поддержки малых предпринимателей. И существует по всей Европе. А вот возможность использовать маску ФОП для бизнеса большого — это чисто украинская история. В результате очень богатые не платят налоги, прикрываясь мелкими предпринимателями. И рушат конкурентное поле в Украине. Потому что бизнес, желающий работать честно, просто не может себе этого позволить. И поэтому эта новость положительная. Что МВФ туда докопался. Ибо это и о справедливости тоже. А не только о Финансовой грамотности, экономической эффективности (привет честная конкуренция) и наполнении бюджета.

Китайские посылки

Также, наконец, свет здравого смысла достанется китайским посылкам. Которых в этом году импортируют около миллиардов на $8. Плюс-минус. То есть украинский военный бюджет недополучит около $2−3 миллиарда налогов. И это вместе с поддержкой китайского производителя.

Наконец-то может в прошлом окажется ситуация, похожая на ту, когда у вас в городе три супермаркета, но два продают с налогами, а один — без. И этот один принадлежит китайцам, активно поддерживающим россиян и требующим «устранить первопричины конфликта». Ну и Тайвань вдобавок.

Там будет, вероятно, еще много неприятных сюрпризов для тех, кто привык работать в тени. Но правда, что украинская экономика, украинский бюджет, теперь никогда не сможет себе такую тень позволить. Ибо и социальная нагрузка после войны будет безумна. И демография способствовать не будет. Потому выбора нет. И эту очевидную истину снова должно озвучить МВФ. Ну, а кто еще в Украине всегда был проводником здравого смысла.