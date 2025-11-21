РВС Банком интересуются три инвестора: ФГВФЛ проводит открытый конкурс

В настоящее время три потенциальных инвестора проявили заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали необходимые документы для допуска к открытому конкурсу, объявленному Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Три сценария спасения банка

Потенциальным инвесторам и принимающим банкам предлагается три возможных варианта урегулирования ситуации с РВС Банком:

Продажа банка как целостного актива.

Создание переходного банка с последующей его продажей.

Передача части активов и обязательств принимающему банку.

ФГВФЛ отмечает, что эти варианты более выгодны, чем полная ликвидация, для вкладчиков, кредиторов и системы гарантирования вкладов в целом. Победу одержит только предложение, которое будет соответствовать принципу наименьших затрат для Фонда.

Преимущества для инвесторов и положительный опыт

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай подчеркнула, что участие в урегулировании выгодно и для самих инвесторов, поскольку это дает им возможность масштабировать бизнес и расширить клиентскую базу.

В качестве примера успешного сотрудничества она привела кейс Коминвестбанка, часть активов и пассивов которого была передана принимающему банку.

«Это позволило не только сохранить средства вкладчиков-физлиц, но и обеспечить успешное удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди — юридических лиц. К началу ноября уровень удовлетворения их требований составил 83%», — сообщила Билай.

Читайте также: ФГВФЛ заверил, что имеет достаточно средств на выплаты вкладчикам РВС Банка

Сроки конкурса

Предварительный конечный срок подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе — 21 ноября. Конкурсные предложения от допущенных участников будут приниматься 28 ноября.

Фонд отмечает, что перспектива успешного урегулирования, прежде всего, зависит от качества активов неплатежеспособного банка и интереса к ним со стороны инвесторов.

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО РВС Банк к категории неплатежеспособных. Уже 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.