20 млрд грн сегодня или 300 млрд кредитов завтра: стоит ли продлевать 50% налог на прибыль банков?

Экспертная дискуссия, организованная Ассоциацией украинских банков (АУБ) и Национальной ассоциацией банков Украины (НАБУ), подняла вопрос, от которого зависит будущее восстановления страны. Продление ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году может обеспечить бюджету дополнительные 20−25 млрд грн. В то же время аналитики рынка предупреждают: экономика рискует потерять до 300 млрд грн потенциального кредитного ресурса.

▶ Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фискальный вклад vs экономический рост

Банковский сектор уже сегодня является одним из крупнейших доноров бюджета. По итогам 2025 года он обеспечил около 11% всех налоговых поступлений, при том, что доля банков в ВВП составляет всего 2,9%.

Вице-президент АУБ, Председатель Правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов подчеркивает: налоги на сверхприбыли могут быть оправданы только как временный антикризисный шаг.

«Если „временный“ налог превращается в постоянную практику, это бьет по доверию к государству и инвестиционным планам. Главный вопрос стратегический: стоит ли получить 20 млрд грн сейчас, если эти средства могли бы стать основой для значительно более масштабного финансирования экономики в будущем?» — отмечает Мамедов.

Председатель Совета НАБУ, Председатель Правления А О «ОТП БАНК» Владимир Мудрый отмечает, что прибыль является главным источником капитализации. Именно капитал позволяет банкам покрывать риски и кредитовать критические секторы, а именно энергетику и ОПК.

В условиях войны именно этот капитал позволяет системе оставаться устойчивой.

Первый вице-президент АУБ Виталий Романчукевич обращает внимание на интеграционный аспект. Украинские банки активно внедряют стандарты ЕС по управлению рисками и кибербезопасности. «Высокая налоговая нагрузка существенно усложняет процесс накопления капитала, необходимого для выполнения европейских регуляторных требований. Сохранение возможностей для капитализации — это обязательное условие успешной интеграции в финансовое пространство Европы», — подчеркивает он.

Бизнес и отраслевые последствия

Представители бизнеса указывают, что эффект от изъятия средств почувствуют на себе даже мелкие предприниматели. Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе отмечает, что каждый ипотечный кредит стимулирует работу десятков смежных предприятий. Поэтому сокращение возможностей банков тормозит строительство и восстановление жилого сектора. Показательным примером является программа «єОселя»: в 2025 году по ней выдали 7,8 тыс. кредитов на 15 млрд грн, при этом доля первичного рынка выросла до 63%.

Ростислав Коробка из ТПП Украины призвал бизнес-сообщество присоединяться к обсуждению, поскольку именно производители почувствуют дефицит денег на модернизацию и экспорт, а Виктор Берлин из Лиги страховых организаций Украины предупредил, что ослабление финансового сектора повышает стоимость услуг для граждан и ухудшает инвестиционный климат в целом.

Ключевая проблема заключается в поиске баланса между текущими фискальными потребностями государства и потенциалом экономического роста. Участники дискуссии убеждены: стабильность правил игры сегодня — единственный путь к доверию инвесторов завтра.