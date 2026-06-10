Имущество госбанков теперь можно приобрести всем желающим через ауционы Prozorro — решение Кабмина

Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 719, существенно изменяющее правила отчуждения и передачи в аренду имущества государственных банковских учреждений. Об этом сообщает ligazakon.

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Согласно новому документу, подавляющая часть сделок с активами госбанков теперь будет осуществляться исключительно через прозрачные электронные торги. Этот шаг уравнивает банки в правах с другими госпредприятиями, открывает новый сегмент рынка для частного капитала и направлен на увеличение бюджетных доходов.

Со всем тем, чиновники учли особенности банковской деятельности и сформировали перечень из 46 типов операций, которые освобождаются от обязательных торгов. В этот список вошли услуги финансового лизинга, аренда индивидуальных сейфов, а также продажа малоценного имущества.

Важным новшеством постановления является то, что финальная стоимость лота, определенная по итогам аукциона, автоматически признается рыночной. Это позволит нивелировать какие-либо юридические риски по занижению или завышению цены активов.

В то же время, в документе четко прописаны условия, при которых имущество государственного банка все же можно приобрести напрямую, без объявления аукциона. Такое право сохраняется для маломасштабных сделок, если общая стоимость объекта не превышает лимит 30 тысяч евро (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины продал крупный комплекс зданий в Одессе, ранее принадлежавший обанкротившемуся Имэксбанку и переданный НБУ в счет погашения долга по кредитам рефинансирования.

На торгах в электронной системе «Prozorro.Продажи», состоявшихся 1 мая 2026 года, стартовая цена объекта была установлена на уровне почти 24,8 млн. грн. Однако из-за конкуренции между шестью участниками финальная стоимость лота взлетела почти в четыре раза — до 93 млн грн (без учета НДС).