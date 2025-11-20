Главное за четверг: Прогноз курса валют, «военный Шенген» и гривневые ОВГЗ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 ноября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Прогноз курса валют, «военный Шенген» и гривневые ОВГЗ

Главное за четверг, 20 ноября.

Главное за четверг, 20 ноября.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКоридор по евро к концу 2025 года будет 49−51,5 грн за евро — прогноз банкираНесмотря на осенне-зимние энергетические и военные вызовы, до конца года всеобщая ситуация в банковской сфере будет оставаться вполне приемлемой.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Коридор по евро к концу 2025 года будет 49−51,5 грн за евро — прогноз банкира

Несмотря на осенне-зимние энергетические и военные вызовы, до конца года всеобщая ситуация в банковской сфере будет оставаться вполне приемлемой. Об этом заявил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Банкир считает, что в ближайшие полтора месяца валютный рынок может находиться под значительным давлением внешних факторов. В то же время, активная позиция НБУ — в частности взвешенная монетарная стратегия и эффективный режим «управляемой гибкости» — способны обезопасить рынок от резких валютных колебаний.

Еврокомиссия представила план создания «военного Шенгена»

Европейская комиссия и Высокий представитель ЕС представили масштабный пакет мер, направленный на повышение обороноспособности Европы. Основными элементами плана являются создание так называемого «военного Шенгена» для ускорения опрокидывания войск, а также «Дорожная карта трансформации оборонной промышленности ЕС» для стимулирования инноваций.

Гривневые ОВГЗ могут принести доход 17% годовых: стоит ли вкладываться в них на 2−3 года

Население все более осторожно размещает деньги на депозитах, предпочитая держать средства на текущих счетах или коротких вкладах. С другой стороны, физлица увеличивают свои вложения в ОВГЗ, и здесь также пытаются выбирать бумаги с кратчайшими сроками размещения. Но «длинные» гривневые бумаги, как уже показала практика, принесли своим владельцам после погашения отличную доходность, даже при пересчете в валюту. Итак, перед инвесторами сейчас стоит вопрос: стоит ли еще раз рискнуть и уложиться в ОВГЗ, выпущенные на 3−4 года?

Пока трейдеры пытаются угадать курс биткоина, великие игроки уже все решили

Падение биткоина в последние дни — предвестник грядущих глобальных изменений в финансовом секторе. К каким последствиям уже привело ослабление крипт и что ждать дальше, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Финал Чемпионата инвестиций: что лучше акции или недвижимость

Продолжавшийся на «Минфине» чемпионат инвестиций последние недели подходит к концу. Из 8 активов, которые редакция выбрала для соревнования, осталось только 2, которые определят победителя. И фондовый рынок США, и недвижимость имеют свои сильные стороны, так что узнавайте о них и определяйте своего фаворита.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами