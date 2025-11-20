Главное за четверг: Прогноз курса валют, «военный Шенген» и гривневые ОВГЗ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Коридор по евро к концу 2025 года будет 49−51,5 грн за евро — прогноз банкира

Несмотря на осенне-зимние энергетические и военные вызовы, до конца года всеобщая ситуация в банковской сфере будет оставаться вполне приемлемой. Об этом заявил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Банкир считает, что в ближайшие полтора месяца валютный рынок может находиться под значительным давлением внешних факторов. В то же время, активная позиция НБУ — в частности взвешенная монетарная стратегия и эффективный режим «управляемой гибкости» — способны обезопасить рынок от резких валютных колебаний.

Еврокомиссия представила план создания «военного Шенгена»

Европейская комиссия и Высокий представитель ЕС представили масштабный пакет мер, направленный на повышение обороноспособности Европы. Основными элементами плана являются создание так называемого «военного Шенгена» для ускорения опрокидывания войск, а также «Дорожная карта трансформации оборонной промышленности ЕС» для стимулирования инноваций.

Гривневые ОВГЗ могут принести доход 17% годовых: стоит ли вкладываться в них на 2−3 года

Население все более осторожно размещает деньги на депозитах, предпочитая держать средства на текущих счетах или коротких вкладах. С другой стороны, физлица увеличивают свои вложения в ОВГЗ, и здесь также пытаются выбирать бумаги с кратчайшими сроками размещения. Но «длинные» гривневые бумаги, как уже показала практика, принесли своим владельцам после погашения отличную доходность, даже при пересчете в валюту. Итак, перед инвесторами сейчас стоит вопрос: стоит ли еще раз рискнуть и уложиться в ОВГЗ, выпущенные на 3−4 года?

Пока трейдеры пытаются угадать курс биткоина, великие игроки уже все решили

Падение биткоина в последние дни — предвестник грядущих глобальных изменений в финансовом секторе. К каким последствиям уже привело ослабление крипт и что ждать дальше, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Финал Чемпионата инвестиций: что лучше акции или недвижимость

Продолжавшийся на «Минфине» чемпионат инвестиций последние недели подходит к концу. Из 8 активов, которые редакция выбрала для соревнования, осталось только 2, которые определят победителя. И фондовый рынок США, и недвижимость имеют свои сильные стороны, так что узнавайте о них и определяйте своего фаворита.