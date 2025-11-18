Рост ВВП Украины замедлился до 0,5% из-за массированных атак рф — ИЭД

В октябре 2025 года прирост реального ВВП составил 0,5% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Главный фактор замедления ВВП — массированные российские атаки на критическую инфраструктуру.



Эксперты ИЭД также уточнили предварительные расчеты по росту экономики. Согласно данным Госстата, производство электроэнергии в сентябре оказалось несколько меньше, чем ожидалось. Поэтому ИЭД пересмотрел оценку роста ВВП в сентябре — с 1,2% до 0,9% дпг (до предыдущего года).

Влияние атак на ключевые сектора экономики

Как атаки повлияли на сектора экономики (оценки за октябрь, дпг):

Производство электроэнергии сократилось на 13%. Атомные электростанции были вынуждены снижать производство после ударов по энергообъектам. Как следствие, экспорт электроэнергии упал на 85% (по сравнению с сентябрем), а импорт вырос в 2,5 раза.

Добывающая промышленность: упала на 12%. Атаки существенно повредили объекты газодобычи.

Транспорт: падение углубилось до 10% в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры. Также перевозка зерновых через морские порты сократилась по сравнению с предыдущим годом.

Перерабатывающая промышленность: сократилась на 1,1% в результате разрушения россиянами энергетической и другой критической инфраструктуры.

Растущие сектора:

Торговля сохранила стабильные темпы роста на уровне около 3,5%.

Сельское хозяйство показало результаты, близкие к прошлогодним благодаря высшему урожаю подсолнечника и отдельным овощам. В то же время животноводство дальше несколько падает, а также медленнее было уборка урожая кукурузы.

Напомним

По оценке ИЭД, в сентябре 2025 г. темпы прироста реального ВВП замедлились до 1,2% к предыдущему году после 6,5% в августе.

«Минфин» также писал, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны: на 2025 год — с 2,1% до 1,9%, на 2026 год — с 2,3% до 2%.