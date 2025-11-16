«Зимняя программа» обвалила «Дию»

Из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе. Об этом идет речь в сообщении сервиса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сбой в «Дии»

«Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления — и это отлично. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе. Если у вас так произошло — пожалуйста, попробуйте чуть позже», — сообщили в «Дии».

Как отмечается, услуга будет работать до 24 декабря, так что все точно успеют податься.

«Зимняя поддержка»

15 ноября в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». В ее пределах можно подавать заявку в помощь 1 000 грн.

Это можно сделать двумя способами:

онлайн через приложение «Действие»

в отделении Укрпочты.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, на 15 ноября поступил первый миллион заявок на 1000 грн в рамках «Зимней поддержки».

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.