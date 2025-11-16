Из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе. Об этом идет речь в сообщении сервиса.
«Зимняя программа» обвалила «Дию»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Сбой в «Дии»
«Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления — и это отлично. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе. Если у вас так произошло — пожалуйста, попробуйте чуть позже», — сообщили в «Дии».
Как отмечается, услуга будет работать до 24 декабря, так что все точно успеют податься.
«Зимняя поддержка»
15 ноября в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». В ее пределах можно подавать заявку в помощь 1 000 грн.
Это можно сделать двумя способами:
- онлайн через приложение «Действие»
- в отделении Укрпочты.
Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, на 15 ноября поступил первый миллион заявок на 1000 грн в рамках «Зимней поддержки».
1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.
Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:
- Финансовая поддержка,
- Транспортная инициатива «УЗ-3000»,
- Медицинские чекапы.
В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.
«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.
Комментарии