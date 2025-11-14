Multi от Минфин
14 ноября 2025, 17:02 Читати українською

Укрпочта обнародовала инструкцию по получению 1 000 гривен по программе «Зимняя поддержка»

Укрпочта обнародовала разъяснение о порядке получения единовременной выплаты в 1 000 гривен в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка 2025». Выплата предусмотрена для всех граждан Украины, включая жителей прифронтовых территорий и маломобильных лиц.

Укрпочта обнародовала инструкцию по получению 1 000 гривен по программе «Зимняя поддержка»
Фото: Укрпочта

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Программа распространяется на всех граждан, кроме проживающих за границей или на временно оккупированных территориях. Укрпочта обеспечивает доступ к этим средствам для миллионов украинцев, не имеющих доступа к банковской инфраструктуре, особенно в селах и районах с проблемами связи или электроснабжения.

«Не все украинцы живут рядом с банком… Но каждый украинец живет рядом с Укрпочтой или Укрпочта придет или приедет к ним… Мы единственная компания в стране, способная обеспечить финансовую инклюзию и предоставить возможность воспользоваться помощью от правительства 100% граждан Украины», — заявил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Как оформить и получить выплату

Программа «Зимняя поддержка 2025» будет иметь схожий механизм с прошлым годом, но с небольшими изменениями:

1. Для пенсионеров и получателей соцвыплат (автоматически)

Около 2 миллионов граждан, уже получающих пенсии или любые виды социальных выплат через Укрпочту, получат 1 000 гривен автоматически в день своей регулярной выплаты.

2. Для всех других граждан (по заявке)

Граждане, которые не могут воспользоваться приложением «Действие» (в частности, люди с инвалидностью, те, кто не имеет смартфона или находятся в зонах без связи), могут подать заявку на выплату через Укрпочту.

Сроки подачи: с 18 ноября по 24 декабря 2025 года включительно.

Где подать: В любом отделении Укрпочты или через почтальон.

Для маломобильных: Лица, которые не могут посетить отделение могут обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону: 0 800 300 545.

После получения SMS о начислении средств можно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома.

Какие документы необходимо иметь

Необходимые документы для оформления заявки:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Идентификационный код (РНОКПП).
  • Для детей Заявку подают родители (отдельно на каждого ребенка) с предоставлением свидетельства о рождении.
  • Для опекунов: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение.

Как можно потратить «Зимнюю поддержку 2025 года»

Полученные средства (независимо от того, оформлены они через Действие или отделение Укрпочты) можно потратить непосредственно в отделениях Укрпочты:

  • Оплатить коммунальные услуги.
  • Подписаться на прессу (газеты, журналы).
  • Оплатить почтовые услуги (посылки, марки).
  • Заказать лекарство украинского производства.
  • Купить товары украинского производства.
  • Сделать донат на ВСУ.

Укрпочта также заверила, что программа поддержки не отразится на качестве сервиса, поскольку в больших отделениях работают отдельные экспресс-окна для отправок и посылок.

Читать также: До 6 500 гривен помощи: Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

Напомним

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

  • Финансовая поддержка,
  • Транспортная инициатива «УЗ-3000»,
  • Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
BigBend
BigBend
14 ноября 2025, 17:41
#
Укрпошті варто було б навчитись доставляти пошту, а не продукти з АТБ, пенсії і макарони. Тоді б не були збиткові і найгіршою поштою країни.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
