Укрпочта обнародовала инструкцию по получению 1 000 гривен по программе «Зимняя поддержка»

Укрпочта обнародовала разъяснение о порядке получения единовременной выплаты в 1 000 гривен в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка 2025». Выплата предусмотрена для всех граждан Украины, включая жителей прифронтовых территорий и маломобильных лиц.

Программа распространяется на всех граждан, кроме проживающих за границей или на временно оккупированных территориях. Укрпочта обеспечивает доступ к этим средствам для миллионов украинцев, не имеющих доступа к банковской инфраструктуре, особенно в селах и районах с проблемами связи или электроснабжения.

«Не все украинцы живут рядом с банком… Но каждый украинец живет рядом с Укрпочтой или Укрпочта придет или приедет к ним… Мы единственная компания в стране, способная обеспечить финансовую инклюзию и предоставить возможность воспользоваться помощью от правительства 100% граждан Украины», — заявил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Как оформить и получить выплату

Программа «Зимняя поддержка 2025» будет иметь схожий механизм с прошлым годом, но с небольшими изменениями:

1. Для пенсионеров и получателей соцвыплат (автоматически)

Около 2 миллионов граждан, уже получающих пенсии или любые виды социальных выплат через Укрпочту, получат 1 000 гривен автоматически в день своей регулярной выплаты.

2. Для всех других граждан (по заявке)

Граждане, которые не могут воспользоваться приложением «Действие» (в частности, люди с инвалидностью, те, кто не имеет смартфона или находятся в зонах без связи), могут подать заявку на выплату через Укрпочту.

Сроки подачи: с 18 ноября по 24 декабря 2025 года включительно.

Где подать: В любом отделении Укрпочты или через почтальон.

Для маломобильных: Лица, которые не могут посетить отделение могут обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону: 0 800 300 545.

После получения SMS о начислении средств можно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома.

Какие документы необходимо иметь

Необходимые документы для оформления заявки:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код (РНОКПП).

Для детей Заявку подают родители (отдельно на каждого ребенка) с предоставлением свидетельства о рождении.

Для опекунов: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение.

Как можно потратить «Зимнюю поддержку 2025 года»

Полученные средства (независимо от того, оформлены они через Действие или отделение Укрпочты) можно потратить непосредственно в отделениях Укрпочты:

Оплатить коммунальные услуги.

Подписаться на прессу (газеты, журналы).

Оплатить почтовые услуги (посылки, марки).

Заказать лекарство украинского производства.

Купить товары украинского производства.

Сделать донат на ВСУ.

Укрпочта также заверила, что программа поддержки не отразится на качестве сервиса, поскольку в больших отделениях работают отдельные экспресс-окна для отправок и посылок.

Напомним

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.