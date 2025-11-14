Нефть выросла после атаки беспилотников по российскому нефтехранилищу

Цены на нефть выросли примерно на 1% в пятницу, 14 ноября. Рост был спровоцирован опасениями по поставкам после того, как украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе в крупном российском экспортном хабе — черноморском порту Новороссийск. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые ценовые показатели

По состоянию на 11:00, оба мировых нефтяных эталона зафиксировали рост, хотя и несколько снизили утренние азиатские максимумы:

Фьючерсы на нефть Brent: Выросли на 66 центов (+1,05%) до $63,67 за баррель.

Американская нефть WTI: Выросла на 70 центов (+1,19%) до $59,39 за баррель.

Атака на Новороссийск

После атаки российский порт немедленно приостановил экспорт нефти.

«Интенсивность этих атак возросла, они происходят гораздо чаще. В конце концов они могут нанести удар по объекту, который вызовет длительный сбой (в поставках, — ред.)», — прокомментировал ситуацию Джованни Стауново, товарный аналитик UBS.

Новороссийск является ключевым экспортным пунктом. В октябре из-за этого порта отгрузили 3,22 млн тонн сырой нефти (или 761 000 баррелей в сутки), а также 1,794 млн тонн нефтепродуктов.

Дополнительные факторы давления на российскую поставку

Рост цен также поддерживается опасениями по поводу влияния западных санкций на российские торговые потоки:

Санкции США: Соединенные Штаты ввели санкции, запрещающие соглашения с российскими нефтяными компаниями «Лукойл» и «Роснефть» после 21 ноября.

Последствия санкций: По данным JPMorgan, из-за замедления разгрузки, вызванной санкциями, около 1,4 млн баррелей нефти в сутки (почти треть потенциала морского экспорта рф) накопились в запасах на танкерах.

Это увеличивает риск того, что разгрузка грузов станет намного сложнее после окончательного срока 21 ноября.

Читайте также: «Лукойл» под угрозой: Блокирование соглашения с США может привести к потере активов на 14 млрд евро

Запасы в США

Дополнительное давление на цены оказывает отчет Управления энергетической информации США (EIA), показавший больший ожидаемый недельный прирост запасов сырой нефти:

Запасы выросли на 6,4 млн баррелей (до 427,6 млн баррелей) за неделю, закончившуюся 7 ноября, тогда как ожидался рост лишь на 1,96 млн баррелей.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора россии.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний россии, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.