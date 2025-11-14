Ликвидации на крипторынке превысили $1,1 млрд, эксперт призвал не паниковать: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 ноября 2025, 12:35 Читати українською

Ликвидации на крипторынке превысили $1,1 млрд, эксперт призвал не паниковать: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Ликвидации на крипторынке превысили $1,1 млрд, эксперт призвал не паниковать: что нового
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Обвал крипторинка: Ликвидации превысили $1,1 млрд

Крипторинок столкнулся с масштабной коррекцией. Это падение спровоцировало рекордные принудительные закрытия позиций (ликвидации) на сумму свыше $1,1 млрд в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Биткоин сегодня, 14 ноября, утром актив в моменте упал до $96 841, но впоследствии несколько отыграл свои позиции. В сутки монета потеряла 5,63%. Больше всего за последние 24 часа потерял Ethereum (10%) — актив снизился до $3 176.

В общей сложности ликвидации затронули 248 481 трейдеров. Наибольшие потери пришлись на:

  • Биткоин (BTC): более $510 млн.
  • Ethereum (ETH): $269,8 млн.
  • Solana (SOL): $69,9 млн.

Подавляющее большинство убытков пришлось на трейдеров, ставивших на рост рынка: длинные позиции (лонги) потеряли $973 млн, тогда как «шортисты» (ставившие на падение) лишились $131,4 млн.

Самое одноразовое закрытие позиции произошло на бирже HTX, где трейдер потерял $44,29 млн.

Аналитики сходятся во мнении, что резкое проседание рынка после заявлений высшего руководства США о начале крупной военной операции против Венесуэлы, что подтолкнуло инвесторов к выводу средств из рисковых активов.

Читайте также: Биткоин упал ниже $100 тысяч: стоит ли готовиться к криптозиме

Антирекорд: Спотовые биткоин-ETF потеряли почти $870 млн в сутки — второй самый большой отток в истории

3 ноября 2025 года сектор спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина зафиксировал массовый отток капитала в размере $869,86 млн. Это стало шестым отрицательным торговым днем за месяц и вторым по величине оттоком средств за всю историю существования этих инвестиционных продуктов, по данным SoSoValue.

Негативная динамика коснулась почти всех ключевых фондов. Три крупнейших фонда понесли следующие потери:

  • BTC (Grayscale Bitcoin Trust): Потерял $318,2 млн.
  • IBIT (iShares Bitcoin Trust): Потерял $149,92 млн.
  • FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund): Потерял $119,93 млн.

При этом два других биржевых фонда не зафиксировали движения средств.

Сектор спотовых Ethereum-ETF также продемонстрировал значительные потери, хотя и меньшие по объему. Общий отток инвестиций составил $259,72 млн.

Распределение изъятых средств из самых больших Ethereum-фондов выглядит так:

  • ETHA: $137,31 млн.
  • ETHE: $67,91 млн.
  • ETH: $35,82 млн.
  • FETH: $14,25 млн.
  • QETH: $4,42 млн.

В других четырех фондах движение капитала не зафиксировано.

Успокаивающее слово от Dragonfly: Эксперт назвал текущую коррекцию рынка «незначительной»

Управляющий партнер венчурной компании Dragonfly, Хасиб Керем, призвал криптосообщество не паниковать на фоне текущей коррекции рынка. По его мнению, нынешнее падение является «мягкой „медвежьей“ фазой», которую он когда-либо наблюдал.

Керем подчеркнул, что текущая ситуация не имеет ничего общего с кризисом 2022 года. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он напомнил о действительно масштабных событиях прошлого:

  • Обрушение экосистемы Luna.
  • Банкротства гигантов, таких как Three Arrows Capital, FTX, Genesis и BlockFi.
  • Крах сектора и проблемы банков.
  • Ряд «депегов» стейблкоинов.

«На этом фоне текущая коррекция выглядит незначительной», — заявил эксперт.

Несмотря на падение цен, Керем отмечает стабильность системы и сильные фундаментальные показатели индустрии.

«Цены упали, да, и что с того? Фундаментальные показатели отличные. Крипта работает. Так что расслабьтесь, перекусите. Сконцентрируйтесь. Все будет хорошо», — подытожил Хасиб Керем.

Canary Capital запустила спотовый XRP- ETF XRPC на Nasdaq

13 ноября на бирже Nasdaq стартовали торги спотовым ETF на базе XRP под тикером XRPC. Продукт запустил компания Canary Capital.

В четверг Nasdaq официально уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о получении заявки Canary по форме 8-A. Этот шаг позволяет получить «автоматическое» разрешение на листинг.

Биржевой фонд хранит XRP через кастодианов Gemini Trust Company и BitGo Trust Company, а для ценообразования использует бенчмарк CoinDesk XRP CCIXber.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
14 ноября 2025, 12:49
#
Всё хорошо! Нечего страшного! Вы просто потеряли деньги)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами