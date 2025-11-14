Ликвидации на крипторынке превысили $1,1 млрд, эксперт призвал не паниковать: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Обвал крипторинка: Ликвидации превысили $1,1 млрд

Крипторинок столкнулся с масштабной коррекцией. Это падение спровоцировало рекордные принудительные закрытия позиций (ликвидации) на сумму свыше $1,1 млрд в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Биткоин сегодня, 14 ноября, утром актив в моменте упал до $96 841, но впоследствии несколько отыграл свои позиции. В сутки монета потеряла 5,63%. Больше всего за последние 24 часа потерял Ethereum (10%) — актив снизился до $3 176.

В общей сложности ликвидации затронули 248 481 трейдеров. Наибольшие потери пришлись на:

Биткоин (BTC): более $510 млн.

Ethereum (ETH): $269,8 млн.

Solana (SOL): $69,9 млн.

Подавляющее большинство убытков пришлось на трейдеров, ставивших на рост рынка: длинные позиции (лонги) потеряли $973 млн, тогда как «шортисты» (ставившие на падение) лишились $131,4 млн.

Самое одноразовое закрытие позиции произошло на бирже HTX, где трейдер потерял $44,29 млн.

Аналитики сходятся во мнении, что резкое проседание рынка после заявлений высшего руководства США о начале крупной военной операции против Венесуэлы, что подтолкнуло инвесторов к выводу средств из рисковых активов.

Читайте также: Биткоин упал ниже $100 тысяч: стоит ли готовиться к криптозиме

Антирекорд: Спотовые биткоин-ETF потеряли почти $870 млн в сутки — второй самый большой отток в истории

3 ноября 2025 года сектор спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина зафиксировал массовый отток капитала в размере $869,86 млн. Это стало шестым отрицательным торговым днем за месяц и вторым по величине оттоком средств за всю историю существования этих инвестиционных продуктов, по данным SoSoValue.

Негативная динамика коснулась почти всех ключевых фондов. Три крупнейших фонда понесли следующие потери:

BTC (Grayscale Bitcoin Trust): Потерял $318,2 млн.

IBIT (iShares Bitcoin Trust): Потерял $149,92 млн.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund): Потерял $119,93 млн.

При этом два других биржевых фонда не зафиксировали движения средств.

Сектор спотовых Ethereum-ETF также продемонстрировал значительные потери, хотя и меньшие по объему. Общий отток инвестиций составил $259,72 млн.

Распределение изъятых средств из самых больших Ethereum-фондов выглядит так:

ETHA: $137,31 млн.

ETHE: $67,91 млн.

ETH: $35,82 млн.

FETH: $14,25 млн.

QETH: $4,42 млн.

В других четырех фондах движение капитала не зафиксировано.

Успокаивающее слово от Dragonfly: Эксперт назвал текущую коррекцию рынка «незначительной»

Управляющий партнер венчурной компании Dragonfly, Хасиб Керем, призвал криптосообщество не паниковать на фоне текущей коррекции рынка. По его мнению, нынешнее падение является «мягкой „медвежьей“ фазой», которую он когда-либо наблюдал.

Керем подчеркнул, что текущая ситуация не имеет ничего общего с кризисом 2022 года. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он напомнил о действительно масштабных событиях прошлого:

Обрушение экосистемы Luna.

Банкротства гигантов, таких как Three Arrows Capital, FTX, Genesis и BlockFi.

Крах сектора и проблемы банков.

Ряд «депегов» стейблкоинов.

«На этом фоне текущая коррекция выглядит незначительной», — заявил эксперт.

Несмотря на падение цен, Керем отмечает стабильность системы и сильные фундаментальные показатели индустрии.

«Цены упали, да, и что с того? Фундаментальные показатели отличные. Крипта работает. Так что расслабьтесь, перекусите. Сконцентрируйтесь. Все будет хорошо», — подытожил Хасиб Керем.

Canary Capital запустила спотовый XRP- ETF XRPC на Nasdaq

13 ноября на бирже Nasdaq стартовали торги спотовым ETF на базе XRP под тикером XRPC. Продукт запустил компания Canary Capital.

В четверг Nasdaq официально уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о получении заявки Canary по форме 8-A. Этот шаг позволяет получить «автоматическое» разрешение на листинг.

Биржевой фонд хранит XRP через кастодианов Gemini Trust Company и BitGo Trust Company, а для ценообразования использует бенчмарк CoinDesk XRP CCIXber.