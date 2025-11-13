Главное за четверг: Помощь от ЕС, зимние отключения света и самый длинный шатдаун в США

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Украина снова без света: чего ожидать от зимних отключений — прогнозы экспертов

Украина накрыла новая волна отключений света. Во многих регионах люди остаются без электричества до 10 часов в сутки и даже больше, причем резко возросли периоды разовых отключений — они могут составлять до 5−6 часов. «Минфин» выяснил текущее состояние энергорынка и расскажет, к чему готовиться этой зимой.

Евросоюз выделил Украине 6 млрд евро финансовой помощи

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 6 млрд евро финансовой помощи и заявила, что есть три варианта продолжения финансирования Украины.

В США завершился самый длинный в истории шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну — остановке работы федерального правительства. Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 г. и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Почему сейчас гривна стабильна и когда она резко упадет

Сколько бы мы ни писали и говорили о событиях на глобальных финансовых рынках, но для всех нас, кто живет в Украине, вопрос стабильности гривны остается одним из самых важных. Так уж сложилось, что для рядового украинца именно курс гривны к доллару, а теперь и к евро, был и остается главным индикатором положения дел в экономике страны. О стабильности и ожидании падения национальной валюты рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Как подготовить дом и технику к отключениям света осенью и зимой 2025: практические советы

Несмотря на героические усилия энергетиков и поддержку партнеров, Украина вошла в осенне-зимний период практически без запаса прочности из-за массированных ударов России по объектам генерации, сетям и газовой инфраструктуре. Хотя полный блекаут врагу повлечь за собой не удастся благодаря мощности комплекса и самоотверженности работников, риск новых атак остается крайне высоким. Всех потребителей призывают быть готовыми к возможным отключениям как плановым, так и аварийным. Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своей колонке для ЭП предлагает ряд практических советов, как минимизировать риски для собственного оборудования. «Минфин» выбрал главное.