Главное за четверг: Помощь от ЕС, зимние отключения света и самый длинный шатдаун в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Помощь от ЕС, зимние отключения света и самый длинный шатдаун в США

Главное за четверг, 13 ноября.

Главное за четверг: Помощь от ЕС, зимние отключения света и самый длинный шатдаун в США
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Украина снова без света: чего ожидать от зимних отключений — прогнозы экспертов

Украина накрыла новая волна отключений света. Во многих регионах люди остаются без электричества до 10 часов в сутки и даже больше, причем резко возросли периоды разовых отключений — они могут составлять до 5−6 часов. «Минфин» выяснил текущее состояние энергорынка и расскажет, к чему готовиться этой зимой.

Евросоюз выделил Украине 6 млрд евро финансовой помощи

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 6 млрд евро финансовой помощи и заявила, что есть три варианта продолжения финансирования Украины.

В США завершился самый длинный в истории шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну — остановке работы федерального правительства. Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 г. и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Почему сейчас гривна стабильна и когда она резко упадет

Сколько бы мы ни писали и говорили о событиях на глобальных финансовых рынках, но для всех нас, кто живет в Украине, вопрос стабильности гривны остается одним из самых важных. Так уж сложилось, что для рядового украинца именно курс гривны к доллару, а теперь и к евро, был и остается главным индикатором положения дел в экономике страны. О стабильности и ожидании падения национальной валюты рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Как подготовить дом и технику к отключениям света осенью и зимой 2025: практические советы

Несмотря на героические усилия энергетиков и поддержку партнеров, Украина вошла в осенне-зимний период практически без запаса прочности из-за массированных ударов России по объектам генерации, сетям и газовой инфраструктуре. Хотя полный блекаут врагу повлечь за собой не удастся благодаря мощности комплекса и самоотверженности работников, риск новых атак остается крайне высоким. Всех потребителей призывают быть готовыми к возможным отключениям как плановым, так и аварийным. Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своей колонке для ЭП предлагает ряд практических советов, как минимизировать риски для собственного оборудования. «Минфин» выбрал главное.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами