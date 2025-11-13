Кабмин ужесточает антикоррупционные меры в энергетике и выделяет 1 млрд грн на восстановление

На фоне ежедневного разрушения энергетической инфраструктуры и графиков отключений правительство Украины объявило об усилении борьбы с коррупцией, особенно в энергетическом секторе. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Борьба с коррупцией и перезапуск «Энергоатома»

Свириденко подчеркнула, что в условиях военного положения «любая коррупция недопустима», и анонсировала первые решительные шаги:

Представлены документы об увольнении двух министров.

Введены санкции против фигурантов материалов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Начат перезапуск «Энергоатома»: отстранено руководство и начат аудит компании.

Премьер-министр сообщила о подготовке комплексного решения по всем государственным компаниям, в том числе энергетическим. Продолжаются аудиты, а наблюдательным советам поручено проверить состояние работы, особенно в части закупок.

«Искоренить коррупцию — это вопрос чести и достоинства. Мы несем ответственность перед нашими защитниками», — подчеркнула Свириденко.

1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов

Параллельно с антикоррупционными мерами правительство продолжает решать кризисные энергетические вызовы.

Сегодня Кабмин выделил 1 млрд. грн. на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пораженных прифронтовых регионах. Финансирование получат 93 общества из девяти областей, среди которых Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Харьковская и Черниговская.

Средства будут направлены на пять ключевых направлений:

Строительство и обустройство укрытий.

Дополнительная защита ключевого оборудования.

Аварийно спасательные работы.

Ремонт инженерных сетей.

Создание запаса горючего.

Премьер-министр добавила, что, несмотря на вражеские обстрелы, энергетики круглосуточно проводят ремонтные работы, запускают резервные источники питания и благодаря общим усилиям сокращают продолжительность почасовых отключений.

Скандал с Энергоатомом

Утром, 10 ноября, СМИ сообщили об обысках у друга президента и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича. Сам он сбежал из страны за несколько часов до обысков. В тот же день обыски провели у эксминистра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Минюст.

Впоследствии НАБУ обнародовало материалы, собранные в рамках операции «Мидас», целью которой является разоблачение коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. Среди фигурантов преступной схемы, кроме Галущенко, оказались Миндич, топ-чиновник «Энергоатома» Дмитрий Басов, эксрадник министра энергетик Игорь Миронюк и другие.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявления с требованием уволить министра юстиции Германа Галущенко и приближенную к нему министерку энергетики Светлану Гринчук. Последняя по данным депутата является представителем интересов Тимура Миндича в правительстве, где до этого представляла его интересы в должности Министра экологии.

Соответствующие лица выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности, «Энергоатом»: организаторы получали до 15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а «откат» платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы.

В общем, фигурантам удалось «отмыть» 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего депутата Андрея Деркача.