«Лукойл» под угрозой: Блокировка соглашения с США может привести к потере активов на 14 млрд евро

Российская нефтяная компания «Лукойл» столкнулась с глубоким кризисом после того, как Соединенные Штаты Америки (США) заблокировали продажу ее зарубежного бизнеса сырьевому трейдеру Gunvor. Этот шаг, предпринятый на фоне новых санкций США, повышает риск потери «Лукойлом» активов на сумму около 14 млрд евро и усиливает слухи о возможном поглощении российского конкурента «Роснефти», сообщает Financial Times.

Санкции и блокировка

На прошлой неделе Вашингтон заблокировал приобретение Gunvor подразделения Lukoil International, заявив, что не выдаст лицензию «марионетке Кремля» Gunvor на управление этими активами.

У «Лукойла» есть время до 21 ноября, чтобы продать или списать международные активы, которые он строил десятилетиями, поскольку западные компании спешат разорвать связи в соответствии с требованиями США.

Угроза потери активов и поглощения

Отмечается, что «Лукойл» может потерять 14 млрд евро — минимальную стоимость зарубежных подразделений, находящихся в мажоритарной собственности компании. Миноритарные заграничные доли стоимостью еще 6 млрд евро не подпадают под действие американских санкций.

На рынке обсуждается возможность, что активы могут быть просто изъяты странами, где они расположены.

Блокировка соглашения усиливает давление на «Лукойл», уже ограниченное на внутреннем рынке, где доминируют государственные «Роснефть» (возглавляемая союзником Путина Игорем Сечиным) и «Газпром нефть».

«Роснефть» и Сечин: Ожидание поглощения «Лукойла»

«Роснефтью» снова актуализировались. Хотя ранее Путин блокировал попытки Сечина захватить конкурента, инсайдеры считают, что сейчас это окно может открыться.

«Лукойл не имеет делового будущего. Это компания с обрезанными крыльями», — заявил Владимир Милов, экс-замминистра энергетики рф.

Кризис распространяется на европейские активы

Санкции оказывают давление на страны, где «Лукойл» имеет большое присутствие, что приводит к государственным вмешательствам:

Ирак: «Лукойл» объявил форс-мажор на своем нефтяном месторождении и намерен прекратить добычу и выйти из проекта, если ситуация не разрешится в течение шести месяцев.

Болгария: Парламент страны, где «Лукойл» владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) и обеспечивает около 10% ВВП, запретил экспорт нефтепродуктов и проложил путь к конфискации завода. Новый закон позволяет государству назначить управляющего для продажи активов.

Румыния: Правительство намерено «взять под контроль» местные интересы «Лукойла» (меньший НПЗ и сеть АЗС) для защиты 5 000 рабочих мест и обеспечения стабильности энергосистемы.

Молдова: Министерство энергетики предложило выкупить инфраструктуру «Лукойла» для поставки авиатоплива в единый международный аэропорт страны.

Эксперты отмечают, что «Лукойл» построил настолько разветвленную сеть, что попытка скоординировать судьбу этих активов открывает «Ящик Пандоры».

Санкции против компании

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний России, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.