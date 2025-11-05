В РВС Банк введена временная администрация

5 ноября начата процедура вывода с рынка АО « РВС Банк» путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 5.11.2025 года по 4.12.2025 года (включительно). Об этом говорится в сообщении банка.

Администрация в банке

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора АО «РВС Банк» назначен начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Новикова Дениса Анатольевича.

Что с выплатами

О времени и порядке выплат вкладчикам Банка будет доложено дополнительно на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц www.fg.gov.ua, на веб-сайте Банка — rwsbank.com.ua и в обособленных подразделениях Банка (РУ, филиалах, отделениях).

Напомним

Временная администрация в АО «РВС Банк» введена на основании решения Правления Национального банка Украины от 4.11.2025.

Причина принятия решения

Решение принято в связи с невыполнением Банком письменного требования Нацбанка относительно представления в НБУ доработанного с учетом предоставленных замечаний Плана финансового оздоровления в течение определенного срока, продлением осуществления рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и вкладчиков, отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведению законодательства Украины нормативно-правовых актов НБУ после отнесения его к категории проблемных.

Кто владелец банка

По состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем Банка с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Еще 1% акций принадлежит Екатерине Демчак — дочери экснардепа от Блока Петра Порошенко Руслана Демчака, ранее возглавлявшего наблюдательный совет банка.

РВС Банк был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.