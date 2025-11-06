Почему украинцев возмутило избрание «коммуниста» мэром Нью-Йорка

Выборы мэра Нью-Йорка привлекли большое внимание не только в США, но и во всем мире, ведь стали элементом борьбы демократов с Дональдом Трампом. Какие ошибочные выводы из этого голосования делают наши соотечественники и при чем здесь российская пропаганда, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Жителей Киева, когда-то дважды избравших мэром Черновецкого, очень беспокоит, что будет теперь с Нью-Йорком. Выбрали ведь социалиста-коммуниста и мусульманина. «Она хотела бы жить на Манхэттене…» Ага.

Причем неизвестно, что больше волнует обычного киевлянина. То ли то, что мэр мусульманин, то ли, что он коммунист. Или то, что киевлянин живет не в Нью-Йорке.

А правда в том, что новый мэр Нью-Йорка — это зеркальное отражение Трампа. Свидетельство роста поляризации американского общества. Которое является ответом на рост неравенства в США. И, собственно, многие выбрали человека, обещающего контролировать стоимость аренды в городе именно потому, что аренда стала там непомерно дорогой. Что также является отражением того самого неравенства. И мы имеем ситуацию, когда активы становятся недоступными для молодежи. Которая гораздо позже теперь покупает себе жилье. Уходит от родителей. Может чувствовать себя уверенно настолько, чтобы просто позволить себе снимать маленькую квартиру в городе, где ты работаешь.

Неравенство порождает недовольство. Недовольство порождает спрос на популистов. Решат ли они проблему неравенства? Конечно — нет.

Недовольные избиратели выбрали Трампа, который одним законом забрал у среднего класса и бедных и отдал миллиардерам. Которые потом легко поделились с ним миллиардами долларов для библиотеки имени Трампа. Не жалко же, когда налоги платить не нужно.

Соотношение 1% самых богатых американцев и среднего класса не было таким неприятным для того самого среднего класса много десятилетий. А сейчас это реальность. Сейчас их состояния сравнялись. И пока эта тенденция не изменится, люди будут продолжать испытывать недовольство. И будут искать еще одного популиста. Который еще усугубит проблему. И так до момента глубокого кризиса. А там, может, здравый смысл победит. А может, и нет, и тогда «до свидания».

И лечить нужно саму причину. Именно растущее неравенство. Но это сложно. Как в Европе, так и в США. И везде этим пользуется российская пропаганда (да и китайская тоже), усиливая противостояние и расшатывая общества. Как в Европе, где они направляют ненависть на мигрантов. И если почитать многих авторов о том, что мигранты виноваты в проблемах Европы, то очень легко просто заменить слово «мигранты» на «евреи» и получим чистые тексты 30-х годов прошлого века в Германии. Но, почему-то, эта аналогия мало кого волнует. Как и научные исследования, которые подтверждают, что экономические проблемы Европы никоим образом не связаны с миграцией. Как, собственно, в экономическом кризисе 100 лет назад не было вины евреев.

Более того, даже тот слабый рост в экономике ЕС без мигрантов был бы невозможен. Как и то, что миграция не приводит к росту преступности. Опять же, согласно исследованиям. Ведь мигранты боятся и поэтому совершают меньше преступлений, чем коренное население. Но российская пропаганда говорит другое, апеллирует к эмоциям, базируется на недовольстве и легко убеждает, что стоит просто избавиться от мигрантов и все было бы хорошо.

Почему для нас все эти размышления важны? Потому что российская пропаганда работает у нас. И украинцы охотно перенимают эти тезисы российской пропаганды. А в Кремле и рады. Потому что знают, что Украина нуждается в миграции, чтобы быть устойчивой. И закладывают уже бомбу под развитие страны после войны.

Поэтому вдруг многих украинцев почему-то волнует, что мэр Нью-Йорка мусульманин. И что? Почему это плохо? Кроме того, что россияне учат других ненавидеть мусульман в Европе. И им не мешает большая доля мусульманского населения в самой России. Собственно, как не мешало и не мешает распространять антивакцинаторские бредни и при этом пытаться вакцинировать собственное население.

С коммунистом, конечно, проще. В Украине все знают, почему это плохо. Но мало понимают, с какими проблемами сталкивается житель Нью-Йорка и почему он готов проголосовать за максимально левого кандидата. Если просто посмотреть несколько сезонов «Друзей» и «Секс в большом городе» — не станешь гражданином Нью-Йорка.