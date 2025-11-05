Главное за среду: Временная администрация в РВС Банке и реестр «плохих» клиентов финучреждений

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В Украине создадут Реестр «плохих» клиентов финучреждений: кто попадет в «черный» список

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о введении «черного» списка пользователей финансовых услуг, которые передавали свои банковские карты и управление счетом третьим лицам (так называемым дропам). Также в него будут заносить предпринимателей, принимающих оплату за товары на частную карточку без уплаты налогов. «Минфин» вместе с юристами разбирал новый документ и выяснял, какие риски его нормы несут добросовестным гражданам и как их можно уменьшить.

В РВС Банка введена временная администрация

5 ноября начата процедура вывода с рынка АО «РВС Банк» путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 5.11.2025 года по 4.12.2025 года (включительно).

В Сбербанке избрали нового председателя правления: что о нем известно

Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового председателя правления банка по результатам открытого конкурса. Победителем стал Юрий Кацион, занимающий в настоящее время должность заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес. Официальное назначение пройдет после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Ставки на паузе: почему крупные банки почти не меняют проценты по вкладам

Ставки по депозитам замерли почти во всех крупных банках. Пока НБУ не меняет учетную ставку, подавляющее большинство финучреждений также не готовы корректировать доходность своих вкладов.

Сколько государство хочет получить налоги с посылок Temu и AliExpress

Получение посылок из китайских маркетплейсов позволяет обходить уплату налогов за ввоз и продажу товаров. Сколько на этом ежегодно теряет государство и как планирует регулировать эту область, рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.