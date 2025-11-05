Биткоин упал ниже $100 000, Ethereum — до $3 100

В ночь на 5 ноября цена первой криптовалюты в моменте упала до $99 000. Это произошло впервые с июня 2025 года. Цена Ethereum снижалась до $3 100. Позже активы немного отыграли свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Биткоин

За последние сутки биткоин потерял 2,22%, за неделю — 10,32%. К моменту написания новости стоимость актива составляет $101 754.

Ethereum

В свою очередь вторая по капитализации криптовалюта Ethereum за последние 24 часа потеряла 4,51%, за неделю — 17,32%. В настоящее время актив торгуется на уровне $3321.

Ликвидации

За последние сутки на крипторынку зафиксированы массовые ликвидации, совокупный объем которых превысил $1,73 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Подавляющее большинство этих принудительных закрытий пришлось на длинные позиции (лонги). Это свидетельствует о том, что трейдеры активно рассчитывали на возобновление рынка после состоявшейся 4 ноября коррекции, но не ожидали дальнейшего падения цен.

Напомним

«Минфин» писал, что во вторник, 4 ноября, цена биткоина упала до $104 179, что было самым низким уровнем за последние две недели. Вторая по величине криптовалюта, Ethereum опускался ниже отметки в $3 500.

Текущее снижение является следствием ликвидации, произошедшей три недели назад в октябре и уничтожившей миллиарды долларов маржинальных позиций. После этого инвесторы, похоже, не желают делать новые ставки на восстановление рынка.

Об этом свидетельствует и понижение рыночной активности. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам на Bitcoin составляет около $68 миллиардов, что примерно на 30% ниже октябрьского пика.

Обрушение в октябре

За месяц цена биткоина несколько раз резко снижалась под влиянием макроэкономических событий.

Вечером 10 октября курс первой криптовалюты упал после заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на китайские товары в дополнение к уже существующим.

