Биткоин упал ниже $100 000, Ethereum — до $3 100

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2025, 11:53 Читати українською

Биткоин упал ниже $100 000, Ethereum — до $3 100

В ночь на 5 ноября цена первой криптовалюты в моменте упала до $99 000. Это произошло впервые с июня 2025 года. Цена Ethereum снижалась до $3 100. Позже активы немного отыграли свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Биткоин упал ниже $100 000, Ethereum – до $3 100
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин

За последние сутки биткоин потерял 2,22%, за неделю — 10,32%. К моменту написания новости стоимость актива составляет $101 754.

Ethereum

В свою очередь вторая по капитализации криптовалюта Ethereum за последние 24 часа потеряла 4,51%, за неделю — 17,32%. В настоящее время актив торгуется на уровне $3321.

Ликвидации

За последние сутки на крипторынку зафиксированы массовые ликвидации, совокупный объем которых превысил $1,73 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Подавляющее большинство этих принудительных закрытий пришлось на длинные позиции (лонги). Это свидетельствует о том, что трейдеры активно рассчитывали на возобновление рынка после состоявшейся 4 ноября коррекции, но не ожидали дальнейшего падения цен.

Читайте также: Неудачный октябрь для биткоина: актив впервые с 2018 года закрыл месяц в минусе

Напомним

«Минфин» писал, что во вторник, 4 ноября, цена биткоина упала до $104 179, что было самым низким уровнем за последние две недели. Вторая по величине криптовалюта, Ethereum опускался ниже отметки в $3 500.

Текущее снижение является следствием ликвидации, произошедшей три недели назад в октябре и уничтожившей миллиарды долларов маржинальных позиций. После этого инвесторы, похоже, не желают делать новые ставки на восстановление рынка.

Об этом свидетельствует и понижение рыночной активности. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам на Bitcoin составляет около $68 миллиардов, что примерно на 30% ниже октябрьского пика.

Обрушение в октябре

За месяц цена биткоина несколько раз резко снижалась под влиянием макроэкономических событий.

Вечером 10 октября курс первой криптовалюты упал после заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на китайские товары в дополнение к уже существующим.

На фоне этой новости большинство криптоактивов резко просели:

  • Биткоин в данный момент опускался до $104 950.
  • Ethereum обрушился до $3 504.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами