До 6 500 гривен помощи: Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

Уже в декабре 2025 г. в Украине стартует новый пакет «Зимней поддержки». В рамках программы граждане получат разовую финансовую помощь — 1000 или 6500 гривен, в зависимости от категории получателей. О деталях помощи сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Улютин отметил, что проект акта о поддержке готов к вынесению на ближайшее заседание правительства.

Разовая помощь в 6 500 гривен

Министр уточнил, что единовременная помощь в размере 6 500 грн будет направлена на наиболее уязвимые категории населения, в частности:

Семья с детьми.

Семьи, над которыми установлена опека.

Детские дома семейного типа и дети из малообеспеченных семей.

Лица с I группой инвалидности среди ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Одинокие пенсионеры.

Эти средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, тёплую одежду и коммунальные услуги.

1 000 гривен для всех, кто обратится

Кроме того, для всех граждан, которые обратятся за помощью в декабре, предлагается выделить 1000 гривен. Эту сумму можно будет использовать на более широкий спектр товаров и услуг, включая проезд, лекарства и другие направления, по списку, подобному тому, что действовал в прошлом году.

Дополнительная поддержка на прифронтовых территориях

Денис Улютин также сообщил о старте дополнительных программ:

Компенсация за электроэнергию: С 1 ноября стартовала программа, предусматривающая компенсацию на 100 кВт электроэнергии на человека (или 300 кВт на семью) для жителей прифронтовых территорий.

Твердое топливо: Действует программа разовой поддержки для закупки твердого топлива для льготников и жителей прифронтовых территорий.

«Зимняя поддержка»

Напомним, вчера, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Среди новых инициатив — программа транспортной поддержки «УЗ-3000». Эта программа позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

Премьер-министр Юлия Свириденко позже заявила, что правительство определило приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины.

Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности, фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

По ее словам, правительство работает над запуском программ, в частности:

Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму — знакома украинцам с прошлой зимы;

Новая денежная помощь для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от Укрзализныци — 3 000 километров;

Комплексная проверка здоровья для людей 40+ этой зимой.

«Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время», — подытожила Свириденко.

Напомним

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.