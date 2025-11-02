До 6 500 гривен помощи: Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2025, 12:00 Читати українською

До 6 500 гривен помощи: Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

Уже в декабре 2025 г. в Украине стартует новый пакет «Зимней поддержки». В рамках программы граждане получат разовую финансовую помощь — 1000 или 6500 гривен, в зависимости от категории получателей. О деталях помощи сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Улютин отметил, что проект акта о поддержке готов к вынесению на ближайшее заседание правительства.

Разовая помощь в 6 500 гривен

Министр уточнил, что единовременная помощь в размере 6 500 грн будет направлена на наиболее уязвимые категории населения, в частности:

  • Семья с детьми.
  • Семьи, над которыми установлена опека.
  • Детские дома семейного типа и дети из малообеспеченных семей.
  • Лица с I группой инвалидности среди ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).
  • Одинокие пенсионеры.

Эти средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, тёплую одежду и коммунальные услуги.

1 000 гривен для всех, кто обратится

Кроме того, для всех граждан, которые обратятся за помощью в декабре, предлагается выделить 1000 гривен. Эту сумму можно будет использовать на более широкий спектр товаров и услуг, включая проезд, лекарства и другие направления, по списку, подобному тому, что действовал в прошлом году.

Дополнительная поддержка на прифронтовых территориях

Денис Улютин также сообщил о старте дополнительных программ:

  • Компенсация за электроэнергию: С 1 ноября стартовала программа, предусматривающая компенсацию на 100 кВт электроэнергии на человека (или 300 кВт на семью) для жителей прифронтовых территорий.
  • Твердое топливо: Действует программа разовой поддержки для закупки твердого топлива для льготников и жителей прифронтовых территорий.

«Зимняя поддержка»

Напомним, вчера, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Среди новых инициатив — программа транспортной поддержки «УЗ-3000». Эта программа позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

Премьер-министр Юлия Свириденко позже заявила, что правительство определило приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины.

Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности, фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

По ее словам, правительство работает над запуском программ, в частности:

  • Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму — знакома украинцам с прошлой зимы;
  • Новая денежная помощь для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
  • Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от Укрзализныци — 3 000 километров;
  • Комплексная проверка здоровья для людей 40+ этой зимой.

«Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время», — подытожила Свириденко.

Напомним

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают D3N, GuitarHero, SergValin и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами