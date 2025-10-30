Главное за четверг: Прогноз курса доллара и евро на ноябрь и ставки ФРС и ЕЦБ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз курса доллара и евро на ноябрь: как долго еще может падать гривна

Ноябрь не доставит покоя на валютные и сырьевые рынки. Традиционно перед началом нового месяца проанализирую основные финансовые тренды в мире и в Украине, а также покажу, как можно диверсифицировать свои сбережения, чтобы уберечь их от обесценения.

ФРС США снизила базовую ставку на 25 б.п

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п). Ее новый диапазон теперь составляет 3,75−4%. Это второе понижение с декабря 2024 года.

Теневая застройка: как Совет готовится навести порядок с госземлей

Почти каждый день правоохранители сообщают о разоблачении сделок с государственными и коммунальными землями. Чаще всего речь идет о застройке участков, фактически полученных под застройку без приобретения таких земель или их аренды, или с ними, только вне земельных торгов — в тени, с колоссальными потерями для бюджетов. О том, как в Верховной Раде предлагают навести порядок с землей, рассказал ЭП народный депутат, заместитель председателя комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан. «Минфин» выбрал главное.

Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и «было принято множество решений», среди которых снижение ставки сборов на 10% до 47%.

ЕЦБ в третий раз подряд сохранил ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 октября оставил все три ключевых процентных ставки без изменений. Ставка по депозитам сохранена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Такое решение совпало с прогнозами аналитиков и стало уже третьим подряд удержанием ставок на прежнем уровне с июля 2025 года.