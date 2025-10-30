Главное за четверг: Прогноз курса доллара и евро на ноябрь и ставки ФРС и ЕЦБ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Прогноз курса доллара и евро на ноябрь и ставки ФРС и ЕЦБ

Главное за четверг, 30 октября.

Главное за четверг
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз курса доллара и евро на ноябрь: как долго еще может падать гривна

Ноябрь не доставит покоя на валютные и сырьевые рынки. Традиционно перед началом нового месяца проанализирую основные финансовые тренды в мире и в Украине, а также покажу, как можно диверсифицировать свои сбережения, чтобы уберечь их от обесценения.

ФРС США снизила базовую ставку на 25 б.п

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п). Ее новый диапазон теперь составляет 3,75−4%. Это второе понижение с декабря 2024 года.

Теневая застройка: как Совет готовится навести порядок с госземлей

Почти каждый день правоохранители сообщают о разоблачении сделок с государственными и коммунальными землями. Чаще всего речь идет о застройке участков, фактически полученных под застройку без приобретения таких земель или их аренды, или с ними, только вне земельных торгов — в тени, с колоссальными потерями для бюджетов. О том, как в Верховной Раде предлагают навести порядок с землей, рассказал ЭП народный депутат, заместитель председателя комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан. «Минфин» выбрал главное.

Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и «было принято множество решений», среди которых снижение ставки сборов на 10% до 47%.

ЕЦБ в третий раз подряд сохранил ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 октября оставил все три ключевых процентных ставки без изменений. Ставка по депозитам сохранена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Такое решение совпало с прогнозами аналитиков и стало уже третьим подряд удержанием ставок на прежнем уровне с июля 2025 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами