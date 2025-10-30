Multi от Минфин
30 октября 2025, 12:04

Нефть дешевеет: Рынок не верит в конец торговой войны между США и Китаем

Цены на нефть снизились в четверг, 30 октября, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об уменьшении пошлин на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее. Рынок отреагировал скептически, считая, что это не окончательное завершение торговой войны, сообщает Reuters.

Цены на нефть снизились в четверг, 30 октября, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об уменьшении пошлин на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее.
Фото: pixabay.com

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent упали на 20 центов (0,31%) — до $64,72 за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI также подешевели на 20 центов (0,33%) — до $60,28.

Соглашение США-Китай: Пауза, а не конец

Дональд Трамп согласился снизить тарифы на Китай до 47% (с 57%) в рамках годового соглашения. В ответ Пекин обязался возобновить значительные закупки американских соевых бобов, обеспечить бесперебойный экспорт редкоземельных полезных ископаемых и усилить борьбу с незаконным оборотом фентанила (синтетический опиоид, используемый как обезболивающее, но высокорисковое из-за смертельных).

Аналитики назвали эту договоренность скорее «паузой в борьбе» и «незначительной деэскалацией», чем полноценным торговым соглашением. Это и привело к понижению рыночного оптимизма.

Влияние ФРС и запасов

Цены на нефть частично поддержало решение Федеральной резервной системы (ФРС), в среду, как и ожидалось, снизило процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Однако ФРС также дала понять, что это может быть последнее понижение в этом году.

Кроме того, нефть росла на предыдущей сессии благодаря неожиданно значительному сокращению запасов в США:

  • По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти упали на 6,86 млн баррелей (до 416 млн баррелей) за неделю, тогда как аналитики ожидали падения всего на 211 тысяч баррелей.

Несмотря на эти факторы, оба эталонных сорта нефти устремляются к ежемесячному падению более чем на 3% в октябре, что станет их третьим подряд месяцем снижения.

Фокус на OPEC+

Внимание инвесторов также сосредоточено на предстоящем 2 ноября заседании OPEC+. Ожидается, что альянс объявит об очередном увеличении добычи на 137 000 баррелей в сутки в декабре. В целом, с апреля группа уже нарастила добычу более чем на 2,7 млн баррелей в сутки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
