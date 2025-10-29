Multi от Минфин
29 октября 2025, 18:04 Читати українською

Nvidia вместе с Uber готовят запуск крупнейшей в мире сети беспилотных такси

Технологический гигант Nvidia и Uber объявили о стратегическом партнерстве. Цель — ускорить создание масштабной сети автономного транспорта (L4-ready). В рамках этого сотрудничества планируется, что Uber расширит свой глобальный парк роботакси и беспилотных служб доставки до 100 000 транспортных средств, начиная уже с 2027 года.

Nvidia и Uber готовят запуск крупнейшей в мире сети беспилотных такси
Фото: роботакси

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технологическая основа и платформа

В центре этого проекта — новая платформа для разработки автономных автомобилей Nvidia Drive AGX Hyperion 10. Она включает систему вычислительных модулей и датчиков, готовых к серийному производству, позволяющих любому автомобилю соответствовать стандарту автономности уровня L4.

«Роботакси знаменуют начало глобальной трансформации мобильности, делая перевозки более безопасными, чистыми и эффективными», — отметил Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia.

Сотрудничество также предполагает использование программного обеспечения Nvidia Drive AV и совместной разработки «фабрики данных» для обработки и подготовки массивов данных, необходимых для обучения автономным системам.

Читайте также: Nvidia приближается к исторической оценке в $5 триллионов

Трансформация Uber

Партнерство Uber из Nvidia позволит объединить обычные и беспилотные автомобили в одну систему. Это поможет компании постепенно перейти к использованию полностью автономных автопарков.

Напомним

Ранее стало известно, что Uber в следующем году приступит к тестированию беспилотных такси в Германии.

«Минфин» также писал, что Uber предлагает водителям гранты в размере $4 000, чтобы стимулировать их переход с бензиновых автомобилей на электрокары. Этот шаг является частью амбициозной цели компании достичь 100% поездок на таких машинах к 2030 году и является прямой реакцией на недавнюю отмену ключевых государственных льгот в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
