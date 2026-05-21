Польская сеть доступной одежды Pepco выходит на украинский рынок

Польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco анонсировала планы открытия более 600 магазинов к 2030 году, а также открытие магазинов в Украине. Об этом заявил главный исполнительный директор Стефан Борхерт.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выход на украинский рынок

«Ускорение экономики магазинов, которое мы наблюдаем в Западной Европе, дает нам убеждение расширять наши амбиции там, и сейчас планируется открытие не менее 600 новых магазинов в течение четырех лет между 2027 и 2030 финансовыми годами, что удвоит наше присутствие в регионе. Мы также запускаем тщательно управляемый рынок, настоящую узнаваемость бренда, и представляющего потенциально значительную новую возможность роста для группы со временем», — заявил Борхерт.

Что известно о сети

Pepco — польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров с офисом в Познани. Работает с 1999 года, имеет более 4 тыс. магазинов в 18 странах. Бренд входит в группу Pepco Group. Группа Pepco котируется в Варшавской фондовой бирже (PCO).