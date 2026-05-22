22 мая 2026, 9:35

Stellantis готовит масштабную перезагрузку: 60 млрд евро инвестиций и ставка на новые авто

Транснациональный автомобильный концерн Stellantis объявил о масштабном изменении своего стратегического курса под руководством нового генерального директора Антонио Филозы. Компания презентовала пятилетний план развития, предусматривающий инвестиции в размере 60 млрд евро. Главными столбами новой стратегии станут расширение внешнего партнерства, фокус на четырех ключевых брендах и монетизация избыточных заводских мощностей. Об этом сообщает Reuters.

Новая программа рассчитана до 2030 года и включает в себя настоящий «продуктовый блицкриг» — выпуск 60 новых моделей авто. Концерн отходит от жесткой и закрытой политики предыдущего руководителя Карлоса Тавареса: Филоза делает ставку на гибкость, предлагая параллельное развитие классических ДВС, гибридов и электромобилей.

«Наш план абсолютно заземлен в реальность… Он разработан так, чтобы создать все условия для прибыльного и устойчивого роста», — заявил Антонио Филоза, выступая перед инвесторами на Capital Markets Day.

Инвесторы осторожны

Несмотря на амбициозные заявления, Уолл-стрит отреагировала на презентацию довольно сдержанно — акции Stellantis в Нью-Йорке на закрытии практически не изменились. Институционные инвесторы опасаются высоких рисков выполнения плана и длительного срока окупаемости, а также отмечают отсутствие четких сигналов по поводу судьбы менее стратегических брендов.

В то же время, дилерская сеть и рынок горячо поддержали разворот Филозы в сторону доступности. Корпорация планирует сосредоточиться на выпуске недорогих, массовых моделей, чтобы вернуть себе долю рынка, потерянную в борьбе с конкурентами. В частности, дилеры в США очень положительно оценили планы по выпуску нового компактного и бюджетного пикапа.

Ставка на Китай и избавление от простоя заводов

Главное отличие Филозы — глубокая интеграция с партнерами для разделения финансовых затрат на дорогостоящие технологические разработки (софт и беспилотное вождение). На технологическом поле Stellantis расширяет сотрудничество с Qualcomm, Applied Intuition и беспилотным стартапом Wayve.

На производственном поле концерн заключает альянсы с китайскими автопроизводителями Leapmotor и Dongfeng, а также индийской Tata Motors и ее подразделением JLR в США. Впрочем, из-за жестких пошлин и санкций США против китайских технологий, автомобили совместной разработки из КНР будут поставляться исключительно в Европу. Для рынка Северной Америки лазейкой могут стать разве что Канада и Мексика.

Кроме того, Stellantis превращает свой хронический минус — простой и избыточный потенциал европейских и американских заводов — в источник дохода. Корпорация официально открывает свои фабрики для контрактной сборки автомобилей посторонних брендов по принципу технологического аутсорсинга.

Новая иерархия: кто в топе, а кого подвинули

Концерн владеет крупнейшим в мире портфелем из 14 автомобильных марок, и Филоза ввел среди них четкую вертикаль:

  • 70% всего бюджета и инвестиций будут сконцентрированы только на четырех брендах: Jeep, Ram, Peugeot и Fiat, а также на коммерческом подразделении Pro One.
  • Такие легендарные, но убыточные марки, как Chrysler и Alfa Romeo, теряют глобальный статус и будут перепозиционированы как региональные бренды.
  • Бренды Lancia и DS переходят на узкоспециализированные роли внутри подразделений Fiat и Citroen.

В рамках оптимизации Stellantis направит 24 млрд евро непосредственно в платформы и силовые агрегаты, рассчитывая выйти на ежегодное сокращение расходов в 6 млрд евро к 2028 году. По плану к 2030 году выручка в Северной Америке должна вырасти на 25% (с маржинальностью 8−10%), а в Европе — на 15% (с маржой в 3−5%).

Роман Мирончук
