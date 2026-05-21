Выплаты, жилье, работа: для ВПЛ запустили единый портал поддержки

Внутри перемещенные лица могут получить государственную поддержку в различных областях — финансовую помощь, жилье, трудоустройство, медицинские и социальные услуги. Теперь все актуальные услуги и поддержки для ВПЛ и алгоритмы получения помощи доступны на сайте https://vpo.gov.ua/ . Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин 20 мая.

«Поддержка внутри перемещенных лиц в центре приоритетов Правительства. Минсоцполитики финализировало соответственно Стратегию, которая должна нормировать ряд проблемных вопросов, в частности по обеспечению ВПЛ жильем», — подчеркнул Улютин.

Пособие на жительство

Министр добавил, что внутренне перемещенные лица, ранее не получившие пособие на проживание из-за превышения предельного дохода, теперь снова могут подать заявление на выплаты. Это стало возможным после обновления доходных критериев.

Напомним

Министерство расширило категории получателей помощи на проживание, чтобы независимо от дохода семьи дети ВПЛ получили ежемесячные выплаты.