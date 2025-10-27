Multi от Минфин
27 октября 2025, 17:00

Amazon инвестирует $1,6 млрд в развитие бизнеса в Нидерландах

Крупнейший в мире рынок электронной коммерции Amazon планирует инвестировать 1,4 млрд евро ($1,63 млрд) в развитие своей деятельности в Нидерландах в течение следующих трех лет, сообщила компания в понедельник, пишет Reuters.

Это крупнейшая инвестиция Amazon в пятую по величине экономику Еврозоны с момента выхода на рынок в 2020 году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Это крупнейшая инвестиция Amazon в пятую по величине экономику Еврозоны с момента выхода на рынок в 2020 году.

На сегодняшний день в Нидерландах Amazon имеет около 1000 сотрудников, а по объемам онлайн-продаж уступает лидеру рынка Bol.com, дочерней компании Ahold Delhaize.

По словам главы Amazon в Бельгии и Нидерландах Евы Факт, Нидерланды являются для компании важным рынком роста, а инвестиции позволят улучшить обслуживание клиентов и расширить сервисы.

Часть средств будет направлена на разработку искусственного интеллекта для предпринимателей, продающих свои товары через платформу Amazon.

Ранее в этом месяце Amazon объявила об инвестициях $1,16 млрд в бельгийские операции, показывая последовательную стратегию расширения присутствия в Европе.

Также Amazon сообщил о запуске миллионного робота в своих логистических центрах и внедрении новой генеративной ИИ-модели DeepFleet для оптимизации работы складов и доставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
