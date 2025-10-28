Amazon проведет самые масштабные увольнения в своей истории ради эффективности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2025, 9:22 Читати українською

Amazon проведет самые масштабные увольнения в своей истории ради эффективности

28 октября, лидер онлайн-торговли в США Amazon начнет самые масштабные сокращения корпоративного штата за всю историю компании, сообщил CNBC со ссылкой на источники. Увольнения затронут практически все подразделения.

28 октября, лидер онлайн-торговли в США Amazon начнет самые масштабные сокращения корпоративного штата за всю историю компании, сообщил CNBC со ссылкой на источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По данным источников Reuters, Amazon планирует уволить до 30 000 сотрудников из числа «белых воротничков» с целью сократить корпоративные рабочие места.

Агентство назвало это самыми масштабными сокращениями в компании с конца 2022 года. Эта цифра представляет собой небольшой процент от общего числа сотрудников компании (1,55 млн), но достигает почти 10% от числа именно корпоративных работников (350 000), отметило агентство.

Amazon отказался от комментариев CNBC и Reuters. Акции IT-гиганта выросли на основных торгах 27 октября на 1,23%, на расширенных торгах они прибавляли еще порядка 0,33%.

Сокращения потребовались Amazon для снижения расходов, а также компания борется с последствиями чрезмерно активного найма во время пандемии, пишет Reuters со ссылкой на источники. С 2022 года компания уже провела несколько этапов увольнений, в результате которых были сокращены более 27 000 человек, отметил CNBC. В 2025 году сокращения затрагивали облачное подразделение AWS, розничный бизнес, коммуникации и команду, отвечающую за устройства, добавил телеканал.

Кампанию по сокращению издержек начал гендиректор Amazon Энди Джесси, возглавивший компанию в 2021 году. Он также проводит реструктуризацию, направленную на упрощение корпоративной структуры за счет сокращения числа менеджеров и «сглаживания иерархий», пишет CNBC.

Читайте также: Amazon инвестирует $1,6 млрд в развитие бизнеса в Нидерландах

В июне Джесси заявил, что численность персонала Amazon может сократиться еще сильнее из-за внедрения генеративного ИИ.

«Нам потребуется меньше людей для выполнения части текущих задач и больше — для новых типов работы, — написал он во внутренней записке сотрудникам. — Сложно точно предсказать масштаб изменений, но в ближайшие годы мы ожидаем, что это приведет к сокращению нашей корпоративной численности».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами