Amazon проведет самые масштабные увольнения в своей истории ради эффективности

28 октября, лидер онлайн-торговли в США Amazon начнет самые масштабные сокращения корпоративного штата за всю историю компании, сообщил CNBC со ссылкой на источники. Увольнения затронут практически все подразделения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По данным источников Reuters, Amazon планирует уволить до 30 000 сотрудников из числа «белых воротничков» с целью сократить корпоративные рабочие места.

Агентство назвало это самыми масштабными сокращениями в компании с конца 2022 года. Эта цифра представляет собой небольшой процент от общего числа сотрудников компании (1,55 млн), но достигает почти 10% от числа именно корпоративных работников (350 000), отметило агентство.

Amazon отказался от комментариев CNBC и Reuters. Акции IT-гиганта выросли на основных торгах 27 октября на 1,23%, на расширенных торгах они прибавляли еще порядка 0,33%.

Сокращения потребовались Amazon для снижения расходов, а также компания борется с последствиями чрезмерно активного найма во время пандемии, пишет Reuters со ссылкой на источники. С 2022 года компания уже провела несколько этапов увольнений, в результате которых были сокращены более 27 000 человек, отметил CNBC. В 2025 году сокращения затрагивали облачное подразделение AWS, розничный бизнес, коммуникации и команду, отвечающую за устройства, добавил телеканал.

Кампанию по сокращению издержек начал гендиректор Amazon Энди Джесси, возглавивший компанию в 2021 году. Он также проводит реструктуризацию, направленную на упрощение корпоративной структуры за счет сокращения числа менеджеров и «сглаживания иерархий», пишет CNBC.

Читайте также: Amazon инвестирует $1,6 млрд в развитие бизнеса в Нидерландах

В июне Джесси заявил, что численность персонала Amazon может сократиться еще сильнее из-за внедрения генеративного ИИ.

«Нам потребуется меньше людей для выполнения части текущих задач и больше — для новых типов работы, — написал он во внутренней записке сотрудникам. — Сложно точно предсказать масштаб изменений, но в ближайшие годы мы ожидаем, что это приведет к сокращению нашей корпоративной численности».