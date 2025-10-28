Multi от Минфин
28 октября 2025, 13:52 Читати українською

Маск покинет Tesla, если не получит компенсационный пакет на $1 трлн

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск может покинуть свой пост, если акционеры не одобрят новый компенсационный пакет, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за десять лет, заявила председатель совета директоров компании Робин Дэнхольм.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск может покинуть свой пост, если акционеры не одобрят новый компенсационный пакет, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за десять лет, заявила председатель совета директоров компании Робин Дэнхольм.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиПредложенный советом директоров план имеет своей целью мотивировать Маска остаться во главе компании в течение как минимум последующих семи с половиной лет, написала она в письме акционерам.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Предложенный советом директоров план имеет своей целью мотивировать Маска остаться во главе компании в течение как минимум последующих семи с половиной лет, написала она в письме акционерам.

Встреча акционеров, на которой будет обсуждаться вознаграждение CEO и другие вопросы, состоится 6 ноября.

Сохранение Маска в качестве руководителя компании является ключевым фактором для успеха Tesla, отметила Дэнхольм. Если компенсационный пакет не будет одобрен, компания может потерять его «талант и видение» в период, когда Tesla стремится стать мировым лидером в сфере ИИ и технологий автономного вождения, добавила она.

Читайте также: Продажи Tesla в Европе упали на 10,5%, BYD набирает обороты

План вознаграждения Маска предусматривает поэтапные выплаты в виде акций компании в случае достижения ею определенных ориентиров как по размеру капитализации, так и по операционным показателям.

Максимальные выплаты предусмотрены в случае, если рыночная стоимость Tesla достигнет $8,5 трлн к 2035 году, а скорректированная EBITDA вырастет до $400 млрд. В этом случае Маск получит порядка 12% акций Tesla на $1,03 трлн.

С начала 2025 года капитализация Tesla выросла на 12%, до $1,5 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
neverice
neverice
28 октября 2025, 15:41
#
ІМХО, від Маска там вже більше шкоди, ніж користі. Тим паче, за такі гроші. Ринок ЄС він профукав виключно завдяки «особистому таланту і баченню», Cybertrack провалився, нових моделей нема. Автопілоти та усілякі ШІ - то вже не Тесла, то інші компанії.
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:21
#
Талант Маска в ШІ це спочатку випустити ШІ без обмежень, а потім коли цим скористуются проти нього самого — навпаки обрізати ШІ так щоб він не міг казати що Маск в чомусь неправий
