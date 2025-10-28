Маск покинет Tesla, если не получит компенсационный пакет на $1 трлн

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск может покинуть свой пост, если акционеры не одобрят новый компенсационный пакет, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за десять лет, заявила председатель совета директоров компании Робин Дэнхольм.

Детали

Предложенный советом директоров план имеет своей целью мотивировать Маска остаться во главе компании в течение как минимум последующих семи с половиной лет, написала она в письме акционерам.

Встреча акционеров, на которой будет обсуждаться вознаграждение CEO и другие вопросы, состоится 6 ноября.

Сохранение Маска в качестве руководителя компании является ключевым фактором для успеха Tesla, отметила Дэнхольм. Если компенсационный пакет не будет одобрен, компания может потерять его «талант и видение» в период, когда Tesla стремится стать мировым лидером в сфере ИИ и технологий автономного вождения, добавила она.

