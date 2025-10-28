Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск может покинуть свой пост, если акционеры не одобрят новый компенсационный пакет, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за десять лет, заявила председатель совета директоров компании Робин Дэнхольм.
Маск покинет Tesla, если не получит компенсационный пакет на $1 трлн
Детали
Предложенный советом директоров план имеет своей целью мотивировать Маска остаться во главе компании в течение как минимум последующих семи с половиной лет, написала она в письме акционерам.
Встреча акционеров, на которой будет обсуждаться вознаграждение CEO и другие вопросы, состоится 6 ноября.
Сохранение Маска в качестве руководителя компании является ключевым фактором для успеха Tesla, отметила Дэнхольм. Если компенсационный пакет не будет одобрен, компания может потерять его «талант и видение» в период, когда Tesla стремится стать мировым лидером в сфере ИИ и технологий автономного вождения, добавила она.
План вознаграждения Маска предусматривает поэтапные выплаты в виде акций компании в случае достижения ею определенных ориентиров как по размеру капитализации, так и по операционным показателям.
Максимальные выплаты предусмотрены в случае, если рыночная стоимость Tesla достигнет $8,5 трлн к 2035 году, а скорректированная EBITDA вырастет до $400 млрд. В этом случае Маск получит порядка 12% акций Tesla на $1,03 трлн.
С начала 2025 года капитализация Tesla выросла на 12%, до $1,5 трлн.
