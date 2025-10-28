Multi от Минфин
українська
28 октября 2025, 9:40

Продажи Tesla в Европе упали на 10,5%, BYD набирает обороты

Продажи Tesla в Европе упали более чем на 10% в сентябре, в то время как продажи конкурента BYD выросли почти на 400% по сравнению с прошлым годом, поскольку китайский производитель электромобилей увеличил свою долю рынка в регионе. Об этом пишет investing.com.

Продажи Tesla в Европе упали более чем на 10% в сентябре, в то время как продажи конкурента BYD выросли почти на 400% по сравнению с прошлым годом, поскольку китайский производитель электромобилей увеличил свою долю рынка в регионе.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Регистрации Tesla в Европе, ЕАСТ и Великобритании снизились на 10,5% в годовом исчислении до 39 837 единиц в сентябре, как показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) во вторник.

Доля рынка производителя электромобилей также сократилась до 3,2% с 4,0%. Однако продажи значительно выросли по сравнению с показателем предыдущего месяца, составлявшим 14 831 единицу.

Читайте также: Tesla выпустила доступные версии своих самых популярных моделей

Регистрации новых автомобилей BYD выросли на 398% до 24 963 автомобилей в сентябре, а доля рынка компании увеличилась до 2% с 0,4%. Большой процентный скачок был в значительной степени обусловлен относительно ограниченным присутствием BYD в Европе в прошлом году, что привело к меньшей сравнительной цифре.

Продажи BYD в сентябре также резко выросли по сравнению с 11 455 единицами, проданными в предыдущем месяце.

Общие европейские регистрации новых автомобилей выросли на 10,7% в годовом исчислении до 1,24 миллиона единиц на фоне растущего внедрения электромобилей и гибридных автомобилей. Продажи бензиновых и дизельных автомобилей в регионе снизились.

Гибридные электромобили имели самую большую долю рынка в Европе по состоянию на сентябрь — 34,7%, за ними следуют бензиновые — 27,7%. Аккумуляторные электромобили, в которых Tesla является крупнейшим игроком, занимали 16,1% рынка.

Данные за сентябрь показали, что продажи Tesla в Европе продолжают снижаться, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие месяцы. Производитель электромобилей сталкивается с усилением конкуренции в регионе, особенно со стороны более доступных и сопоставимых альтернатив от BYD.

Также было замечено, что множество европейских автопроизводителей выпустили в этом году новые предложения электромобилей, в то время как имидж бренда Tesla в Европе оставался слабым из-за общественного презрения к генеральному директору Илону Маску.

Tesla зафиксировала рекордно высокие поставки в течение сентябрьского квартала, хотя аналитики объяснили эту тенденцию в основном тем, что клиенты ускорили свои покупки до истечения срока действия налоговых льгот на электромобили в США.

Прибыль компании за третий квартал разочаровала рынки, поскольку маржа прибыли оставалась низкой и испытывала дополнительное давление из-за перехода Tesla к технологиям искусственного интеллекта и робототехнике.

BYD превзошла Tesla по продажам в Европе в течение нескольких месяцев этого года, поскольку китайский производитель электромобилей активизировал свои планы международной экспансии.

Обе компании также вовлечены в ожесточенную ценовую войну на крупном рынке Китая, что, как считается, серьезно сказалось на их марже в последние кварталы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 10:03
#
Закапуйте вже цей труп недоавтомобіля, кому він треба.
