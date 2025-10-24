Банки будущего: уже через 10 лет мы их не узнаем

Для большинства клиентов банк — это уже не отделение учреждения, а удобное приложение на смартфоне, в котором сосредоточены все ключевые услуги. Однако на этом трансформация банковской системы не завершается, а внедрение ИИ только ускоряет изменения. Каким будущее сектора видят мировые исследователи и украинские банкиры, разбирался «Минфин».

Из отделений в приложения

В течение последних десятилетий во всем мире обслуживание банками клиентов постоянно переходит в онлайн. Например, в США количество банковских отделений росло до 2012 года, когда их количество достигло почти 82,5 тыс., и после этого ежегодно количество отделений снижается. Уже в 2022 году их было менее 70 тыс., сообщает Федеральная корпорация по страхованию депозитов.

Еще более заметная эта тенденция в Германии, где, по сообщению местного центробанка, еще в 2010 году количество отделений превышало 39 тыс., а в 2024 году — снизилось до 17,9 тыс.

Если посмотреть на Украину, то на начало 2008 года у нас было более 21 тыс. отделений, а сейчас их меньше 5 тыс., сообщает Нацбанк. То есть их количество уменьшилось примерно в четыре раза, и только за прошлый год было закрыто около 100 отделений. Конечно, здесь можно обратить внимание на несколько дополнительных факторов, способствовавших этому — уменьшение населения, потеря контроля над частью территории, выход с рынка многих банков. Однако в целом эта ситуация соответствует глобальной тенденции на мировом рынке, что предполагает увеличение услуг онлайн.

Для клиентов получение услуг через приложения тоже становится все более важным. Как показало исследование компании Alkami, 84% представителей младшего поколения, пользующегося банковскими услугами, считают цифровой опыт ключевым фактором их качества. А половина — готовы поменять банк, если другой будет предоставлять лучший цифровой сервис.

В дальнейшем цифровизация будет усиливаться, а количество доступного в приложениях функционала будет расти, выходя за пределы обычной оплаты коммуналки или перевода денег. Например, как рассказали «Минфину» в àбанк, в их приложении недавно появилась возможность управлять всеми картами, а также оформить кредит под залог авто. «Это вещи, которые реально облегчают ежедневное пользование банком», — убежден руководитель направления Кредитные карты в àбанк Евгений Зайченко.

Банк, где его не ждешь

В дальнейшем цифровые банковские сервисы будут более активно выходить за пределы собственных приложений и появляться там, где пользователи могут их даже не ждать. Open Banking, который сейчас внедряется в Украине и позволяет управлять счетами в нескольких банках из одного финансового приложения, — только первая ласточка этого процесса.

Благодаря открытым API банковские сервисы будут все более активно появляться в приложениях и на сайтах, не связанных с финансами. Соответственно, непосредственно в них можно будет воспользоваться банковскими услугами.

Во всем мире открытый API уже активно используется для мгновенных платежей, автоматизации переводов за коммуналку, финтех-приложений, анализирующих расходы с разных счетов и т. п.

В дальнейшем эти системы будут расширяться, создавая и углубляя новые партнерства. Как следствие — пользователи смогут получать полный спектр банковских услуг, не только не посещая отделения учреждения, но и не открывая его приложение.

«Традиционные банки, которые когда-то доминировали в финансовом ландшафте, все больше будут перемещаться с центральной позиции в фоновую инфраструктуру. Это не значит, что банковские функции исчезают — скорее, они беспрепятственно интегрируются в нефинансовые платформы и ежедневную деятельность. Представьте себе покупку автомобиля через автомобильное приложение, которое мгновенно предлагает варианты финансирования на основе вашего финансового профиля», — говорится в исследовании Fintech 2040 от компании Riverty.

По прогнозу аналитиков, уже к 2040 году примерно 70% финансовых взаимодействий будут происходить через встроенные каналы, а не прямые банковские отношения.

Персональные предложения

Сочетание открытых API на различных ресурсах, рост массива информации о клиентах и использование искусственного интеллекта для анализа данных — все эти новые возможности уже в ближайшее время приведут к массовому внедрению персональных банковских предложений.

Ожидается, что индивидуальные предложения условий депозита или кредитных программ станут такими же обычными, как личные рекомендации на YouTube. При этом, как показывают исследования, клиенты не против этих изменений. По данным Accenture, 91% банковских клиентов ожидают, что финансовые учреждения будут предлагать персонализированные продукты и сервисы. А 83% — готовы делиться дополнительными данными, если это позволит им получить более выгодные финансовые условия.

Согласно исследованию McKinsey & Company, персонализированные финансовые продукты могут повысить доходность банка на 10−15%, а уровень лояльности клиентов — на 20−30%.

Технологии безопасности

Вместе с переходом обслуживания клиентов в онлайн, растет значение кибербезопасности, над которой все более активно будут работать банки.

«Мы применяем ИИ в управлении рисками — он анализирует операции и помогает выявлять подозрительные транзакции. Это уже не будущее, а ежедневная практика, которая делает банк более удобным и безопасным для клиентов», — рассказали «Минфину» в àбанк.

Еще год назад глобальный рынок биометрии для банковских и финансовых услуг оценивался в $5,9 млрд, а по прогнозу Research And Markets, уже к 2030 году достигнет $15,2 млрд. Кроме этого, банки все чаще будут использовать сочетание биометрии с дополнительными факторами проверки, например, поведенческими паттернами — как пользователь двигает мышкой, печатает или входит в систему.

Банк с человеческим лицом

Можно ожидать, что активное внедрение ИИ и других технологий будет способствовать автоматизации работы банков и полностью отстранит людей от работы с клиентами. Но, как отмечают исследователи из Accenture, все будет происходить наоборот.

« Генеративный И И позволит банкам вернуть „человеческое прикосновение“ в цифровую эру, где прошедшие 25 лет цифризации привели к отчуждению клиентов. Искусственный интеллект сможет автоматизировать рутинные задачи, сократив затраты на тесты рисков и уволить сотрудников для высокостоимостных взаимодействий», — говорится в исследовании компании Top 10 Banking Trends for 2025.

«Банк будущего будет еще проще и быстрее — все основные услуги клиент сможет получить онлайн буквально за минуты. Появится больше персонализированных сервисов, которые помогут управлять деньгами, и автоматизированных решений — от мгновенных кредитов до инвестиционных продуктов. Это позволит банку стать не только местом для хранения средств, но и удобным ежедневным финансовым помощником», — убеждены в банке.

Несмотря на вызовы военного времени, необходимость обеспечить работу в условиях проблем с электроэнергией и риски российских хакерских атак, отечественная банковская система не только поддерживает работу, но и вводит те же инновации, что и западные страны. А значит, уже через несколько лет мы ощутим значительные изменения в финансовом секторе.