По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 5011 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 127. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).
Банки сократили более 100 отделений в прошлом году
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Кроме того, 886 отделений банков находятся в статусе «временно приостановленных».
Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке — 1150. Кроме того, работа 625 отделений банка временно остановлена.
Государственный Приватбанк находится на втором месте — 1 107 отделений. Еще 68 временно приостановлены.
Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).
По состоянию на 1 января в Украине было 62 банка.
Источник: Минфин
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