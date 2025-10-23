Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
23 октября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, ОВГЗ и 19-й пакет санкций против россии

Главное за четверг, 23 октября.

Главное за четверг, 23 октября.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 23 октября.

Что будет со ставками валютных и гривневых ОВГЗ до конца года

Украинцы продолжают активно покупать ОВГЗ. Но достаточно ли этой активности, чтобы покрыть все потребности бюджета в деньгах, и как Минфин будет увеличивать количество желающих вложиться в государственные облигации. Подробнее читайте на «Минфин».

ЕС ввел 19-й пакет санкций против россии

Европейский Союз утвердил свой 19-й пакет санкций против россии. Ограничения направлены на ключевые сектора, включая энергетику и финансы, а также направлены на противодействие обходу уже действующих ограничений. Об этом сообщила глава дипломатии Е С Кая Каллас на своей странице у Х.

Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным в этом отопительном сезоне.

Кабинет Министров принял решение о продлении действия механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Недвижимость или доллар под матрасом: выбираем, как лучше держать сбережения

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, в котором наши читатели выбирают лучший актив. В третьем четвертьфинале сходятся недвижимость и наличная валюта. Определяйте, какой из этих активов лучше пройти в полуфинал и, возможно, стать победителем соревнования.

ФРС, ЕЦБ и давление на гривну: Горячий конец октября (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 22 по 29 октября? В новом выпуске разбираем, как шатдаун в США, ожидания решений ФРС и ЕЦБ, а также завершение месяца окажут влияние на валютный рынок. На внешних площадках сохраняется турбулентность: евро/доллар колеблется в коридоре 1,15−1,17, а инвесторы ожидают снижения ставки ФРС еще на 0,25%.

