Главное за четверг: Ставка НБУ, ОВГЗ и 19-й пакет санкций против россии

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 23 октября.

Что будет со ставками валютных и гривневых ОВГЗ до конца года

Украинцы продолжают активно покупать ОВГЗ. Но достаточно ли этой активности, чтобы покрыть все потребности бюджета в деньгах, и как Минфин будет увеличивать количество желающих вложиться в государственные облигации. Подробнее читайте на «Минфин».

ЕС ввел 19-й пакет санкций против россии

Европейский Союз утвердил свой 19-й пакет санкций против россии. Ограничения направлены на ключевые сектора, включая энергетику и финансы, а также направлены на противодействие обходу уже действующих ограничений. Об этом сообщила глава дипломатии Е С Кая Каллас на своей странице у Х.

Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным в этом отопительном сезоне.

Кабинет Министров принял решение о продлении действия механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Недвижимость или доллар под матрасом: выбираем, как лучше держать сбережения

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, в котором наши читатели выбирают лучший актив. В третьем четвертьфинале сходятся недвижимость и наличная валюта. Определяйте, какой из этих активов лучше пройти в полуфинал и, возможно, стать победителем соревнования.

ФРС, ЕЦБ и давление на гривну: Горячий конец октября (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 22 по 29 октября? В новом выпуске разбираем, как шатдаун в США, ожидания решений ФРС и ЕЦБ, а также завершение месяца окажут влияние на валютный рынок. На внешних площадках сохраняется турбулентность: евро/доллар колеблется в коридоре 1,15−1,17, а инвесторы ожидают снижения ставки ФРС еще на 0,25%.