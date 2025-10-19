Multi от Минфин
19 октября 2025, 10:04

Гетманцев прокомментировал жалобы OLX относительно налогообложения объявлений

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опроверг ключевые предостережения платформы OLX относительно законопроекта № 14025, известного как «налог на OLX». Он заверил, что комитет уже отклонил наиболее спорные нормы, в частности относительно предварительной уплаты налогов, и установил льготу для всех украинцев. Об этом Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опроверг ключевые предостережения платформы OLX относительно законопроекта № 14025, известного как «налог на OLX».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Это заявление стало ответом на публичную критику со стороны OLX, где утверждали, что законопроект в его текущей версии «угрожает миллионам украинцев» и заставит их превентивно платить налоги даже с мелких продаж, а затем проходить сложную процедуру возврата средств.

Что изменил комитет: ключевые тезисы Гетманцева

По словам главы налогового комитета, версия законопроекта, которую рекомендовали к первому чтению, существенно отличается от первоначального предложения правительства, что и вызвало беспокойство рынка.

Основные изменения, на которых акцентировал внимание Гетманцев:

  • Предварительной уплаты налогов не будет. По словам депутата, норма, которая больше всего возмутила общественность и бизнес, была полностью исключена. Это означает, что украинцам не придется платить налог с каждой транзакции, а затем возвращать его, если они не превысили лимит.
  • Установлена льгота в 2000 евро для всех. Финансовый комитет установил необлагаемый лимит на доходы от онлайн-продаж в размере 2000 евро в год. Эта льгота, по словам Гетманцева, будет применяться к каждому гражданину независимо от количества продаж.

Гетманцев также обратился к онлайн-платформам с призывом не распространять недостоверную информацию и «сменить юристов», если они не понимают, что предложенный закон на самом деле в их интересах и интересах их клиентов. Он намекнул, что действующее законодательство гораздо более уязвимо для пользователей платформ, поскольку формально требует налогообложения любого дохода от продажи движимого имущества.

Ранее платформа OLX выступила с заявлением, в котором раскритиковала законопроект № 14025. Основные претензии заключались в том, что украинская имплементация европейской директивы DAC7 является значительно более жесткой, чем в странах ЕС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
19 октября 2025, 10:20
#
Основні зміни, на яких наголосив Гетманцев:

Ви подаючи інформацію не опускайтеся на рівень Гордона. Комітет лише запропонував зміни, сам проект він не міняв.

Він натякнув, що чинне законодавство є набагато більш вразливим для користувачів платформ, оскільки формально вимагає оподаткування будь-якого доходу від продажу рухомого майна.

Це те, про що ви самі без Гетманцева мали б писати ще в березні коли перший варіант закону з'явився як тема для обговорень: закон про «податок на ОЛХ» не додає новий податок, не змужує платити податок з того з чого раніше податок не платився. Ці 5% податку на дохід (+5% військового збору) з продажу вживаних шкарпеток на ОЛХ треба платити і зараз. Але як більшість інших податків податок на дохід розраховуєтся і сплачуєтся самостійно. А абсолютна більшість продавців його не сплачує: одиниці просто через небажання, більшість через власну податкову неосвідченість бо навіть не підозрюють що мають це платити.
+
+9
invaderzim8
invaderzim8
19 октября 2025, 12:31
#
Такие сложности просто вынудят уйти на другие платформы. Попытки стричь босоту уморительные.
+
0
Три літри
Три літри
19 октября 2025, 13:03
#
Ні, не винудять. По-перше бо на інших платформах так само треба буде платити податок.

По-друге нагадаю що:
— ОЛХ вже проходила цей шлях коли наприклад стала брати оплату з продавця. Хто куди пішов?
— по факту у ОЛХ немає вагомих конкурентів, а просто з небажання платити 10% податку конкуренти не отримують великий прибуток для розвитку оскільки до них прийде як раз та публіка яка не хоче ні за що платити, тобто конкуренти не отримують прибуток
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

