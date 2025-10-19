Гетманцев прокомментировал жалобы OLX относительно налогообложения объявлений

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опроверг ключевые предостережения платформы OLX относительно законопроекта № 14025, известного как «налог на OLX». Он заверил, что комитет уже отклонил наиболее спорные нормы, в частности относительно предварительной уплаты налогов, и установил льготу для всех украинцев. Об этом Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Это заявление стало ответом на публичную критику со стороны OLX, где утверждали, что законопроект в его текущей версии «угрожает миллионам украинцев» и заставит их превентивно платить налоги даже с мелких продаж, а затем проходить сложную процедуру возврата средств.

Что изменил комитет: ключевые тезисы Гетманцева

По словам главы налогового комитета, версия законопроекта, которую рекомендовали к первому чтению, существенно отличается от первоначального предложения правительства, что и вызвало беспокойство рынка.

Основные изменения, на которых акцентировал внимание Гетманцев:

Предварительной уплаты налогов не будет. По словам депутата, норма, которая больше всего возмутила общественность и бизнес, была полностью исключена. Это означает, что украинцам не придется платить налог с каждой транзакции, а затем возвращать его, если они не превысили лимит.

Установлена льгота в 2000 евро для всех. Финансовый комитет установил необлагаемый лимит на доходы от онлайн-продаж в размере 2000 евро в год. Эта льгота, по словам Гетманцева, будет применяться к каждому гражданину независимо от количества продаж.

Гетманцев также обратился к онлайн-платформам с призывом не распространять недостоверную информацию и «сменить юристов», если они не понимают, что предложенный закон на самом деле в их интересах и интересах их клиентов. Он намекнул, что действующее законодательство гораздо более уязвимо для пользователей платформ, поскольку формально требует налогообложения любого дохода от продажи движимого имущества.

Ранее платформа OLX выступила с заявлением, в котором раскритиковала законопроект № 14025. Основные претензии заключались в том, что украинская имплементация европейской директивы DAC7 является значительно более жесткой, чем в странах ЕС.