Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опроверг ключевые предостережения платформы OLX относительно законопроекта № 14025, известного как «налог на OLX». Он заверил, что комитет уже отклонил наиболее спорные нормы, в частности относительно предварительной уплаты налогов, и установил льготу для всех украинцев. Об этом Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.
Гетманцев прокомментировал жалобы OLX относительно налогообложения объявлений
Это заявление стало ответом на публичную критику со стороны OLX, где утверждали, что законопроект в его текущей версии «угрожает миллионам украинцев» и заставит их превентивно платить налоги даже с мелких продаж, а затем проходить сложную процедуру возврата средств.
Что изменил комитет: ключевые тезисы Гетманцева
По словам главы налогового комитета, версия законопроекта, которую рекомендовали к первому чтению, существенно отличается от первоначального предложения правительства, что и вызвало беспокойство рынка.
Основные изменения, на которых акцентировал внимание Гетманцев:
- Предварительной уплаты налогов не будет. По словам депутата, норма, которая больше всего возмутила общественность и бизнес, была полностью исключена. Это означает, что украинцам не придется платить налог с каждой транзакции, а затем возвращать его, если они не превысили лимит.
- Установлена льгота в 2000 евро для всех. Финансовый комитет установил необлагаемый лимит на доходы от онлайн-продаж в размере 2000 евро в год. Эта льгота, по словам Гетманцева, будет применяться к каждому гражданину независимо от количества продаж.
Гетманцев также обратился к онлайн-платформам с призывом не распространять недостоверную информацию и «сменить юристов», если они не понимают, что предложенный закон на самом деле в их интересах и интересах их клиентов. Он намекнул, что действующее законодательство гораздо более уязвимо для пользователей платформ, поскольку формально требует налогообложения любого дохода от продажи движимого имущества.
Ранее платформа OLX выступила с заявлением, в котором раскритиковала законопроект № 14025. Основные претензии заключались в том, что украинская имплементация европейской директивы DAC7 является значительно более жесткой, чем в странах ЕС.
Ви подаючи інформацію не опускайтеся на рівень Гордона. Комітет лише запропонував зміни, сам проект він не міняв.
Він натякнув, що чинне законодавство є набагато більш вразливим для користувачів платформ, оскільки формально вимагає оподаткування будь-якого доходу від продажу рухомого майна.
Це те, про що ви самі без Гетманцева мали б писати ще в березні коли перший варіант закону з'явився як тема для обговорень: закон про «податок на ОЛХ» не додає новий податок, не змужує платити податок з того з чого раніше податок не платився. Ці 5% податку на дохід (+5% військового збору) з продажу вживаних шкарпеток на ОЛХ треба платити і зараз. Але як більшість інших податків податок на дохід розраховуєтся і сплачуєтся самостійно. А абсолютна більшість продавців його не сплачує: одиниці просто через небажання, більшість через власну податкову неосвідченість бо навіть не підозрюють що мають це платити.
По-друге нагадаю що:
— ОЛХ вже проходила цей шлях коли наприклад стала брати оплату з продавця. Хто куди пішов?
— по факту у ОЛХ немає вагомих конкурентів, а просто з небажання платити 10% податку конкуренти не отримують великий прибуток для розвитку оскільки до них прийде як раз та публіка яка не хоче ні за що платити, тобто конкуренти не отримують прибуток