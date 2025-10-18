Платформа OLX выступила с резкой критикой правительственного законопроекта № 14025, который вводит новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. В компании утверждают, что документ в его нынешнем виде угрожает миллионам обычных украинцев, которые продают подержанные вещи, и существенно отличается от европейских норм, которые он якобы имплементирует. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В OLX резко раскритиковали налог на объявления
Законопроект, одобренный правительством и зарегистрированный в Верховной Раде 9 сентября 2025 года, является частью обязательств Украины по имплементации стандартов ЕС (директива DAC7) и ОЭСР для повышения налоговой прозрачности. Однако, по мнению OLX, украинская версия закона создает значительные препятствия для простых граждан, а не для бизнеса. «Это не налог на OLX. Это налог на обычных людей. Если его примут без изменений, пострадают не бизнесы, а миллионы украинцев», — подчеркнули в компании.
Четыре главные угрозы для украинцев, по мнению OLX:
- Обязанность предоставлять личные данные. Каждый частный продавец, независимо от объемов продаж, будет обязан предоставлять платформам свои персональные данные, включая ИНН, адрес проживания и банковские реквизиты.
- Налогообложение даже мелких продаж. Предложенные правила автоматически обязывают продавцов платить 5% налога на доходы и военный сбор. В то же время в тексте самого законопроекта предусмотрена льготная ставка НДФЛ для «подчетных продавцов», которые откроют отдельный счет и чей годовой доход не превышает значительной суммы (около 6,7 млн грн).
- Сложная процедура возврата налога. Если годовой объем продаж не превышает 2 000 евро (около 97 000 грн), продавец будет иметь право вернуть уплаченный налог. Однако для этого придется вручную проходить бюрократическую процедуру через налоговую службу, что связано с затратами времени и рисками девальвации, поскольку возмещение будет осуществляться только по истечении года.
- Отток в «тень» и рост цен. В OLX опасаются, что сложные правила заставят людей избегать безопасных платформ и продавать вещи через соцсети или личные встречи, что повысит риски мошенничества. Кроме того, продавцы, вероятно, будут закладывать налоговые расходы в стоимость товаров, что приведет к удорожанию даже подержанных вещей.
Несоответствие нормам ЕС
В компании отмечают, что полностью поддерживают европейскую директиву DAC7, но настаивают на ее корректном внедрении. В странах ЕС, утверждают в OLX, правила не распространяются на частных продавцов, если их годовой объем продаж не превышает 2000 евро или 30 сделок в год. Украинский же законопроект, по их мнению, создает значительно более жесткие условия.
«Мы твердо убеждены, что любое отклонение от устоявшейся практики ЕС в этом вопросе может привести к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон», — заявили в компании, призвав депутатов к диалогу с рынком.
Налоговый комитет Верховной Рады уже поддержал законопроект, и он может быть рассмотрен в зале в ближайшее время. Правительство ожидает, что принятие этого закона принесет в бюджет 14 млрд грн.
Потрібно дану фразу роздрукувати на А4 сто разів і надавати по трилітровому носі місцевому виправдовувачу податків на кожен пчих.
Кх, так це і є головною ідеєю. Альо!
Податок на ОЛХ має на меті зробити сплату податку обов’язковою, бо зараз цей податок ніхто з людей не платить. Сам ОЛХ при цьому очевидно ніяк не оподатковуєтся, хоча витрати на адміністрування податку звісно додадутся.
Оподаткування навіть дрібних продажів. Запропоновані правила автоматично зобов'язують продавців сплачувати 5% податку на доходи та військовий збір.
Дивно що люди які займаются бізнесом — не читали законодавство. Так, в Україні оподатковуются продажі навіть на 1 гривню. І до слова новий закон як раз вводить ліміт для неоподаткованих продажів. Але ОЛХ чомусь проти того щоб я не платив податок з продажу на мінімальну суму лоту 30 гривень.
И самая гениальная мысль: ввести налог с продажи, который является аналогом НДС, во всём мире присутствует или один или другой, и только в banana-land U- собрались ввести их оба.
Если же, будет какой-нибудь чих в стиле: ну не можем же мы за всеми уследить, кто не платит налоги…ну, тогда надо просто налоговую разогнать и набрать туда людей, которые понимают как работают процессы, и знают как работать.
І зовсім інше — коли продаються власні б/у речі. Бо хто ж буде продавати усілякий дрібʼязок, якщо для його продажу треба так сильно заморочуватись. Та і податок на продану б\у іграшку то якось за гранню.
Власне, онлайн платформам треба лише додати плюшки для «бізнес акаунтів», які б виправдовували податок і адміністрацію даних (типу ТОП, рейтинг, реклама, тощо), а для звичайних людей залишити все як є — без рейтингу, платний топ, ліміт в 30 продажів на аккаунт. І вуаля, всі задоволені.
Звісно, частина буде все одно ухилятись — всіх не заставити. І спроба це зробити лиш зробить гірше більшості. В ЄС також активно ухиляються від сплати податків, а дрібний бізнес страждає від регуляції.