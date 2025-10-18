Multi от Минфин
18 октября 2025, 10:04 Читати українською

В OLX резко раскритиковали налог на объявления

Платформа OLX выступила с резкой критикой правительственного законопроекта № 14025, который вводит новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. В компании утверждают, что документ в его нынешнем виде угрожает миллионам обычных украинцев, которые продают подержанные вещи, и существенно отличается от европейских норм, которые он якобы имплементирует. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Платформа OLX выступила с резкой критикой правительственного законопроекта № 14025, который вводит новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Законопроект, одобренный правительством и зарегистрированный в Верховной Раде 9 сентября 2025 года, является частью обязательств Украины по имплементации стандартов ЕС (директива DAC7) и ОЭСР для повышения налоговой прозрачности. Однако, по мнению OLX, украинская версия закона создает значительные препятствия для простых граждан, а не для бизнеса. «Это не налог на OLX. Это налог на обычных людей. Если его примут без изменений, пострадают не бизнесы, а миллионы украинцев», — подчеркнули в компании.

Четыре главные угрозы для украинцев, по мнению OLX:

  • Обязанность предоставлять личные данные. Каждый частный продавец, независимо от объемов продаж, будет обязан предоставлять платформам свои персональные данные, включая ИНН, адрес проживания и банковские реквизиты.
  • Налогообложение даже мелких продаж. Предложенные правила автоматически обязывают продавцов платить 5% налога на доходы и военный сбор. В то же время в тексте самого законопроекта предусмотрена льготная ставка НДФЛ для «подчетных продавцов», которые откроют отдельный счет и чей годовой доход не превышает значительной суммы (около 6,7 млн грн).
  • Сложная процедура возврата налога. Если годовой объем продаж не превышает 2 000 евро (около 97 000 грн), продавец будет иметь право вернуть уплаченный налог. Однако для этого придется вручную проходить бюрократическую процедуру через налоговую службу, что связано с затратами времени и рисками девальвации, поскольку возмещение будет осуществляться только по истечении года.
  • Отток в «тень» и рост цен. В OLX опасаются, что сложные правила заставят людей избегать безопасных платформ и продавать вещи через соцсети или личные встречи, что повысит риски мошенничества. Кроме того, продавцы, вероятно, будут закладывать налоговые расходы в стоимость товаров, что приведет к удорожанию даже подержанных вещей.

Несоответствие нормам ЕС

В компании отмечают, что полностью поддерживают европейскую директиву DAC7, но настаивают на ее корректном внедрении. В странах ЕС, утверждают в OLX, правила не распространяются на частных продавцов, если их годовой объем продаж не превышает 2000 евро или 30 сделок в год. Украинский же законопроект, по их мнению, создает значительно более жесткие условия.

«Мы твердо убеждены, что любое отклонение от устоявшейся практики ЕС в этом вопросе может привести к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон», — заявили в компании, призвав депутатов к диалогу с рынком.

Налоговый комитет Верховной Рады уже поддержал законопроект, и он может быть рассмотрен в зале в ближайшее время. Правительство ожидает, что принятие этого закона принесет в бюджет 14 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+30
Андрій М***к
Андрій М***к
18 октября 2025, 10:32
#
Olx тоді йде лісом
+
+15
Vorlock
Vorlock
18 октября 2025, 11:29
#
Так, а олх тут при чому? і шо робити з іншими?

Платформи OLX, Uklon, Uber, Bolt, Glovo, Prom стануть податковими агентами та автоматично утримуватимуть 10% з доходів користувачів — комітет ВР підтримав відповідний законопроєкт
+
0
zephyr
zephyr
18 октября 2025, 11:58
#
Ну штош- если у них нет полит крыши, это означает что они будут дробиться на но-нейм ТОВ/ФОП и конкурировать сами с собой, попутно рисуя конскую амортизацию и возвращая налоги. Налоговые нововведения в стиле дикого Джо с револьвером- то ближе к рабсее, нежели ЕС.
+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
18 октября 2025, 12:05
#
«В країнах ЄС, стверджують в OLX, правила не поширюються на приватних продавців, якщо їхній річний обсяг продажів не перевищує 2000 євро або 30 угод на рік.»

Потрібно дану фразу роздрукувати на А4 сто разів і надавати по трилітровому носі місцевому виправдовувачу податків на кожен пчих.
+
0
zephyr
zephyr
18 октября 2025, 15:05
#
Не поминайте чучело всуе :D
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
18 октября 2025, 12:05
#
Ось до чого приводить влада ліваків. В лівацькій державі тобі нічого не належить. Твої гроші, майно, свобода, здоров’я і життя стають державною власністю. І лише питання часу, коли держава в тебе все це конфіскує. Совок воскрес, причому навіть не в лайтовому «ковбасному» брежнєвському варіанті, а в найгіршому — сталінському.
+
0
stas12345
stas12345
18 октября 2025, 12:18
#
Olx зрозуміли що вони втратять 80% користувачів, кому таке сподобається
+
0
Три літри
Три літри
18 октября 2025, 13:12
#
Це не податок на OLX. Це податок на звичайних людей

Кх, так це і є головною ідеєю. Альо!

Податок на ОЛХ має на меті зробити сплату податку обов’язковою, бо зараз цей податок ніхто з людей не платить. Сам ОЛХ при цьому очевидно ніяк не оподатковуєтся, хоча витрати на адміністрування податку звісно додадутся.

Оподаткування навіть дрібних продажів. Запропоновані правила автоматично зобов'язують продавців сплачувати 5% податку на доходи та військовий збір.

Дивно що люди які займаются бізнесом — не читали законодавство. Так, в Україні оподатковуются продажі навіть на 1 гривню. І до слова новий закон як раз вводить ліміт для неоподаткованих продажів. Але ОЛХ чомусь проти того щоб я не платив податок з продажу на мінімальну суму лоту 30 гривень.
+
0
zephyr
zephyr
18 октября 2025, 15:10
#
«Сам ОЛХ при цьому очевидно ніяк не оподатковуєтся" — ну да, а налоги которые он платит с прибыли- не налоги, а чурчхелла, как и все твои слова.
И самая гениальная мысль: ввести налог с продажи, который является аналогом НДС, во всём мире присутствует или один или другой, и только в banana-land U- собрались ввести их оба.
Если же, будет какой-нибудь чих в стиле: ну не можем же мы за всеми уследить, кто не платит налоги…ну, тогда надо просто налоговую разогнать и набрать туда людей, которые понимают как работают процессы, и знают как работать.
+
0
neverice
neverice
18 октября 2025, 14:46
#
Не дуже зрозуміло, чи стосується це якось б/у речей. Бо одне діло, ділки які торгують новим — то це бізнес, називається торгівля (і доречі, не зрозуміло як цей податок на олх працює у парі з ФОП).
І зовсім інше — коли продаються власні б/у речі. Бо хто ж буде продавати усілякий дрібʼязок, якщо для його продажу треба так сильно заморочуватись. Та і податок на продану б\у іграшку то якось за гранню.
Власне, онлайн платформам треба лише додати плюшки для «бізнес акаунтів», які б виправдовували податок і адміністрацію даних (типу ТОП, рейтинг, реклама, тощо), а для звичайних людей залишити все як є — без рейтингу, платний топ, ліміт в 30 продажів на аккаунт. І вуаля, всі задоволені.
Звісно, частина буде все одно ухилятись — всіх не заставити. І спроба це зробити лиш зробить гірше більшості. В ЄС також активно ухиляються від сплати податків, а дрібний бізнес страждає від регуляції.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
18 октября 2025, 15:12
#
Закроется точно олх, кто не захочет давать все персональные данные, уйдут на другие платформы или мессенджеры, то что и так берут процент с оборота
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 8 незарегистрированных посетителей.
