В OLX резко раскритиковали налог на объявления

Платформа OLX выступила с резкой критикой правительственного законопроекта № 14025, который вводит новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. В компании утверждают, что документ в его нынешнем виде угрожает миллионам обычных украинцев, которые продают подержанные вещи, и существенно отличается от европейских норм, которые он якобы имплементирует. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Законопроект, одобренный правительством и зарегистрированный в Верховной Раде 9 сентября 2025 года, является частью обязательств Украины по имплементации стандартов ЕС (директива DAC7) и ОЭСР для повышения налоговой прозрачности. Однако, по мнению OLX, украинская версия закона создает значительные препятствия для простых граждан, а не для бизнеса. «Это не налог на OLX. Это налог на обычных людей. Если его примут без изменений, пострадают не бизнесы, а миллионы украинцев», — подчеркнули в компании.

Четыре главные угрозы для украинцев, по мнению OLX:

Обязанность предоставлять личные данные. Каждый частный продавец, независимо от объемов продаж, будет обязан предоставлять платформам свои персональные данные, включая ИНН, адрес проживания и банковские реквизиты.

Налогообложение даже мелких продаж. Предложенные правила автоматически обязывают продавцов платить 5% налога на доходы и военный сбор. В то же время в тексте самого законопроекта предусмотрена льготная ставка НДФЛ для «подчетных продавцов», которые откроют отдельный счет и чей годовой доход не превышает значительной суммы (около 6,7 млн грн).

Сложная процедура возврата налога. Если годовой объем продаж не превышает 2 000 евро (около 97 000 грн), продавец будет иметь право вернуть уплаченный налог. Однако для этого придется вручную проходить бюрократическую процедуру через налоговую службу, что связано с затратами времени и рисками девальвации, поскольку возмещение будет осуществляться только по истечении года.

Отток в «тень» и рост цен. В OLX опасаются, что сложные правила заставят людей избегать безопасных платформ и продавать вещи через соцсети или личные встречи, что повысит риски мошенничества. Кроме того, продавцы, вероятно, будут закладывать налоговые расходы в стоимость товаров, что приведет к удорожанию даже подержанных вещей.

Несоответствие нормам ЕС

В компании отмечают, что полностью поддерживают европейскую директиву DAC7, но настаивают на ее корректном внедрении. В странах ЕС, утверждают в OLX, правила не распространяются на частных продавцов, если их годовой объем продаж не превышает 2000 евро или 30 сделок в год. Украинский же законопроект, по их мнению, создает значительно более жесткие условия.

«Мы твердо убеждены, что любое отклонение от устоявшейся практики ЕС в этом вопросе может привести к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон», — заявили в компании, призвав депутатов к диалогу с рынком.

Налоговый комитет Верховной Рады уже поддержал законопроект, и он может быть рассмотрен в зале в ближайшее время. Правительство ожидает, что принятие этого закона принесет в бюджет 14 млрд грн.