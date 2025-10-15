Главное за среду, 15 октября.
Главное за среду: Увеличение налога для банков и рост доходности вкладов в гривне
Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%
Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд гривен в 2026 году и примерно 5 млрд гривен в 2027 году.
МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год на уровне 2%
МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год на уровне 2%, на следующий — 4,5%. Об этом говорится обновленном «Мировом экономическом обзоре» (World Economic Outlook, WEO), обнародованном на сайте МВФ.
Елена Шуляк: снос хрущевок не решит жилищный вопрос, реальная история — их реновация
«Минфин» узнал у председателя
НКЦБФР не поддерживает принятие законопроекта об изменении названия «копейка» на «шаг»
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает принятие законопроекта, которым предусмотрено изменение названия разменной монеты «копейка» на историческое украинское название «шаг».
В украинских банках выросла реальная доходность вкладов в гривне
За последние две недели только один небольшой банк повысил ставки на свои депозиты в гривне. Однако реальная доходность вкладов в нацвалюте выросла. Причина — замедление инфляции, съедающей заработки вкладчиков. Сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — рассказываем в свежем обзоре «Минфина».
