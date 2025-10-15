Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 20:00

Главное за среду: Увеличение налога для банков и рост доходности вкладов в гривне

Главное за среду, 15 октября.

Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%

Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд гривен в 2026 году и примерно 5 млрд гривен в 2027 году.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год на уровне 2%

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год на уровне 2%, на следующий — 4,5%. Об этом говорится обновленном «Мировом экономическом обзоре» (World Economic Outlook, WEO), обнародованном на сайте МВФ.

Елена Шуляк: снос хрущевок не решит жилищный вопрос, реальная история — их реновация

«Минфин» узнал у председателя Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, какие налоги придется платить с доходов от сдачи жилья в аренду, когда начнется реновация устаревшего жилищного фонда, который будет со служебным жильем, кто сможет снимать социальное жилье. «есть Восстановление».

НКЦБФР не поддерживает принятие законопроекта об изменении названия «копейка» на «шаг»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает принятие законопроекта, которым предусмотрено изменение названия разменной монеты «копейка» на историческое украинское название «шаг».

В украинских банках выросла реальная доходность вкладов в гривне

За последние две недели только один небольшой банк повысил ставки на свои депозиты в гривне. Однако реальная доходность вкладов в нацвалюте выросла. Причина — замедление инфляции, съедающей заработки вкладчиков. Сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
