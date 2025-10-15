Госдолг Украины достигнет пика в 2026 году и превысит 110% ВВП — прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что государственный долг Украины достигнет своего пикового значения в 2026 году, превысив отметку в 110% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в долгосрочном октябрьском отчете МВФ за 2025 год.

Согласно опубликованным данным:

На 2025 год МВФ прогнозирует, что госдолг Украины составит 108,6% ВВП.

В 2026 году показатель достигнет 110,4% ВВП.

В то же время МВФ ожидает, что после достижения этого пикового значения в 2026 году государственный долг Украины постепенно начнет снижаться.

Глобальный контекст долговой нагрузки

МВФ отмечает, что значительное количество крупнейших мировых экономик уже имеет приближающийся или превышающий 100% ВВП госдолг. Хотя количество таких стран в течение следующих пяти лет может уменьшиться, их доля в мировом ВВП будет расти.

При этом малые и средние страны сталкиваются с более острыми фискальными трудностями, даже если их объем долга относительно невелик. По данным Фонда, более 55 стран переживают долговый кризис или находятся под высоким риском, несмотря на то, что их госдолг составляет менее 60% ВВП.

