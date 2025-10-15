«Налог на доходы с OLX»: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам налогов поддержал до первого чтения законопроект № 14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В народе «налог на OLX». Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Законопроект поддержало 15 членов Комитета. Воздержалось — 4, в том числе и я», — написал Железняк.

По его словам, Минфин планирует собрать в год 14 млрд грн дополнительных налогов. Которые уже заложили в Бюджет 2026 года и поэтому будут рассматривать уже 21−24 октября вместе.

В решение комитета внесли две изменения:

налоговая льгота (то есть не налогооблагаемый доход) будет не с дохода до 36 тыс. грн, а до 2 000 евро.

вступит в силу после присоединения Налогового к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

«Я не буду голосовать за такую версию, пока не будет декриминализация 301 статьи по декриминализации взрослого контента. Иначе это какое-то лицемерие… И подарок нашим стражам порядка всех украинок, которых они пойдут сразу «обелечивать», — подытожил Железняк.

Читайте также: Налог на «доходы с OLX»: правила снова хотят поменять

Напомним

Если раньше обсуждали почти «тотальное» налогообложение любых сделок в интернете, то теперь вводятся четкие пороги и исключения для мелких продаж. Так, доходы до 12 прожиточных минимумов в год (около 36 тыс. грн в 2025 году) не облагаются налогом, а требования об открытии специального счета для целей осуществления до трех продаж на сумму до 2000 евро не применяются.

Ключевое новшество — роль цифровых платформ. Теперь именно они становятся налоговыми агентами: идентифицируют продавцов, собирают данные, представляют информацию в налоговую и удерживают налоги с операций. Раньше ответственность за декларирование лежала преимущественно на физических лицах.

Еще одним отличием является отсутствие обязательной регистрации ФЛП для постоянных продавцов платформ.