українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
15 октября 2025, 14:14

«Налог на доходы с OLX»: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам налогов поддержал до первого чтения законопроект № 14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В народе «налог на OLX». Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Комитет по вопросам налогов поддержал до первого чтения законопроект № 14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Подробности

«Законопроект поддержало 15 членов Комитета. Воздержалось — 4, в том числе и я», — написал Железняк.

По его словам, Минфин планирует собрать в год 14 млрд грн дополнительных налогов. Которые уже заложили в Бюджет 2026 года и поэтому будут рассматривать уже 21−24 октября вместе.

В решение комитета внесли две изменения:

  • налоговая льгота (то есть не налогооблагаемый доход) будет не с дохода до 36 тыс. грн, а до 2 000 евро.
  • вступит в силу после присоединения Налогового к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

«Я не буду голосовать за такую версию, пока не будет декриминализация 301 статьи по декриминализации взрослого контента. Иначе это какое-то лицемерие… И подарок нашим стражам порядка всех украинок, которых они пойдут сразу «обелечивать», — подытожил Железняк.

Напомним

Если раньше обсуждали почти «тотальное» налогообложение любых сделок в интернете, то теперь вводятся четкие пороги и исключения для мелких продаж. Так, доходы до 12 прожиточных минимумов в год (около 36 тыс. грн в 2025 году) не облагаются налогом, а требования об открытии специального счета для целей осуществления до трех продаж на сумму до 2000 евро не применяются.

Ключевое новшество — роль цифровых платформ. Теперь именно они становятся налоговыми агентами: идентифицируют продавцов, собирают данные, представляют информацию в налоговую и удерживают налоги с операций. Раньше ответственность за декларирование лежала преимущественно на физических лицах.

Еще одним отличием является отсутствие обязательной регистрации ФЛП для постоянных продавцов платформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 октября 2025, 15:06
#
Чудові зміни що до неоподаткованого мінімуму
+
0
Три літри
Три літри
15 октября 2025, 15:12
#
Ще одна відмінністю є відсутність обов’язкової реєстрації ФОП для постійних продавців платформ.

постійним торговцям вигідніше бути ФОП і платити 1% ВЗ, ніж не бути ФОП і платити 5% ВЗ
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
