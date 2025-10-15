Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 11:46

НКЦБФР не поддерживает принятие законопроекта об изменении названия «копейка» на «шаг»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает принятие законопроекта, которым предусмотрено изменение названия разменной монеты «копейка» на историческое украинское название «шаг». Об этом говорится в постановлении НКЦБФР от 14 октября 2025 года.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает принятие законопроекта, которым предусмотрено изменение названия разменной монеты «копейка» на историческое украинское название «шаг».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Реализация предложенного законопроектом изменения названия разменной монеты Украины приведет к необходимости внесения изменений во многие информационно-коммуникационные системы профессиональных участников рынков капитала, в том числе Центрального депозитария ценных бумаг, и лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также к реестров, денежной единицы нарицательной стоимости ценных бумаг.

Кроме того, возникнет необходимость переоформления эмитентами ценных бумаг глобальных сертификатов и свидетельств о выпусках ценных бумаг, в которых указывается информация о нарицательной стоимости ценных бумаг", — указано в сопроводительных документах к постановлению.

Читайте также: Почему переименование копейки в шаг не лучшая идея

Все вышеописанное, по мнению руководства НКЦБФР, потребует затрат финансовых ресурсов и времени, что «приведет к негативному восприятию этой законодательной инициативы со стороны участников рынков капитала». Отдельно отмечается, что финансирование из госбюджета на реализацию указанных шагов законопроектом не предусмотрено.

«В период военного положения предложенные законопроектом законодательные изменения не являются первоочередными и неотложными, а также будут отвлекать усилия и ресурсы участников рынка от главной цели — скорейшего приближения нашей победы. Такие законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности, а являются лишь отвлечением ресурсов государства от потребностей безопасности и защиты государства от страны- агрессора», — объясняется в документе.

Читайте также: Замена копейки на шаги: Верховная Рада может принять до конца года

Контекст

Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» в историческую украинскую «шаг», зарегистрированную 1 октября.

Законопроект № 14093 предусматривает изменения в законах: «О Национальном банке Украины», «О пенсионном обеспечении», «О рынках капитала и организованных товарных рынках». Названия «копейка» и «рубль» планируется заменить на «шаги» и «гривны».

Порядок и сроки изъятия из обращения копеек, а также правила расчетов при одновременном обращении копеек и шагов устанавливает Нацбанк согласно документу. Курс обмена — 1:1. Изменения вступят в силу через два месяца после публикации текста закона при принятии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
