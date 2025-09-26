Биткоин и другие криптовалюты продолжили стремительное падение

Цена первой криптовалюты стремительно идет вниз. Вчера, 25 сентября, вечером биткоин упал до $108 776, однако впоследствии немного отыграл свои позиции. Другие криптовалюты также продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $109 300. В сутки актив потерял 2,19%, за неделю — 6,64%.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum опустилась до $3925. За последние 24 часа проседание составляет 2,52%, за 7 дней — 13,58%.

Читайте также: Девять европейских банков выпустят общий стейблкоин

Другие криптовалюты также в красной зоне. При этом больше всего за неделю потеряли:

Solana — 20,55%,

Dogecoin — 18,13%,

Cardano — 15,72%,

Ethereum — 13,58%.

Напомним

Вчера, 25 сентября, утром биткоин опустился ниже $112 000. Одной из причин падения курса криптовалют может быть угроза «шатдауна» — остановка работы правительства США, вероятная уже 1 октября 2025 года. Это произойдет, если Конгресс не одобрит законопроект о временном финансировании, для чего требуется поддержка не менее 60 сенаторов.

Читайте также: Трамп прогнозирует «шатдаун» правительства США с 1 октября

Опасения по поводу экономической нестабильности в США приводят к тому, что инвесторы становятся более осторожными и выводят средства из рискованных активов, таких как криптовалюта.