Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на 2% в 2025 году

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2025 году ожидается на уровне 2%. Такой прогноз озвучил министр экономики Алексей Соболев в ходе встречи с инвесторами в Нью-Йорке, состоявшейся в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Факторы роста

Министр сообщил, что рост ВВП будет обусловлен развитием таких ключевых секторов как промышленность, производство, энергетика и аграрный сектор.

На встрече, в которой приняли участие представители ведущих инвестиционных компаний, включая JPMorgan, PIMCO и Vanguard, также обсуждались возможности для привлечения инвестиций.

Особое внимание было уделено Американско-украинскому инвестиционному фонду восстановления, который уже получил стартовый капитал в $150 млн от DFC и правительства Украины.

Напомним

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз по экономическому росту Украины на 2025 год, снизив его до 2,5% с ранее ожидаемых 3,3%. Снижение связано с высокой неопределенностью из-за войны. При этом прогноз на 2026 год остается неизменным — 5%, при прекращении боевых действий и начале послевоенного восстановления.

По данным Госстата, во втором квартале 2025 года реальный ВВП вырос всего на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом квартале этот показатель составил 0,9%.