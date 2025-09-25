Multi от Минфин
українська
25 сентября 2025, 20:00

Главное за четверг: Проект бюджета-2026 и дефицит внешнего финансирования Украины

Главное за четверг, 25 сентября.

Главное за четверг, 25 сентября.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПроект бюджета-2026: что реально изменится для кошельков украинцевНа прошлой неделе правительство зарегистрировало в парламенте проект бюджета-2026.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проект бюджета-2026: что реально изменится для кошельков украинцев

На прошлой неделе правительство зарегистрировало в парламенте проект бюджета-2026. Основные параметры главной сметы страны уже известны. Разберем, что они означают простыми словами и почему полезно изучать этот документ.

ЕС рассматривает «репарационный кредит» Украине на сумму до 130 миллиардов евро — Reuters

По словам официальных лиц ЕС, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 130 млрд евро. Эта сумма, которая еще может быть уточнена после оценки МВФ по финансовым потребностям Украины на 2026−2027 годы, будет базироваться на находящихся на Западе замороженных российских активах. Об этом сообщает Reuters.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз по экономическому росту Украины на 2025 год, снизив его до 2,5% с ранее ожидаемых 3,3%. Снижение связано с высокой неопределенностью из-за войны. При этом прогноз на 2026 год остается неизменным — 5%, при прекращении боевых действий и начале послевоенного восстановления. Об этом говорится в новом экономическом отчете банка.

МВФ оценивает дефицит внешнего финансирования Украины на 4 года в $65 миллиардов

Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа сообщила, что по результатам брифинга с постоянной представительницей МВФ в Украине Присцилой Тофано, Международный валютный фонд предварительно оценивает незакрытые потребности Украины во внешнем финансировании на 2026−2029 годы в $65 млрд.

Проект бюджета-2026 впервые сверстал под доллар и евро: что может пойти не так

Проект бюджета-2026 точно войдет в историю: впервые документ верстался, не только учитывая официальный курс доллара, но и евро. Средний курс евровалюты заложен в пределах 45,8 грн/евро на 2025 год и 49,4 грн/евро на 2026 год. Но главное другое — соотношение заложенного в бюджет курса доллара и евро. «Минфин» рассказал подробнее, в чем проблема и какими могут быть последствия.

