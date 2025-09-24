Бензин по 70 грн: почему водителей пугают ростом цен и что с ними будет в реальности

На украинском топливном рынке — новая интрига. Недавно глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн заявил, что уже в октябре ценники на бензин на отечественных АЗС могут взлететь до 65−70 гривен за литр (то есть плюс порядка 5- 10 гривен к нынешней стоимости).

Это, якобы, связано, с потенциальными ограничениями импорта в Украину дизельного топлива, производимого в Индии. Поскольку в нем есть «след» российской нефти. Позднее Куюн уточнил, что «апокалипсис отменяется, по крайней мере, пока». Но глава исследовательский проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев не исключает, что заправщики ищут новые аргументы для повышения цен.

«Минфин» разбирался, чего ждать по ценам на бензин и дизель в ближайшей перспективе.

Ограничение поставок или акцизы: главные риски для топливных ценников

Поводом заговорить о резком повышении стоимости бензина и дизеля на украинских АЗС стали, якобы, готовящиеся санкции против румынского порта Констанца, через который в нашу страну поставляется порядка 25% всех нефтепродуктов.

По словам Сергея Куюна, у более 75% топлива, проходящего через Констанцу, турецкое (34%) и индийское (43%) происхождение, то есть при их производстве, скорее всего, используется российская нефть.

Из-за этого порт Констанца уже в ближайшее время может попасть под украинские санкции, — предположили эксперты топливного рынка.

Отметим, что официальных подтверждений этому нет. Тем не менее на топливном рынке продолжают активно обсуждать возможные ограничения.

Речь может идти об усилении проверок топлива, которые и так проводится с 2023 года (усиленно проверяют топливо, поступающее из Грузии, Молдовы и Турции). С 1 октября этого года проверки могут ужесточиться и в отношении индийского топлива, в частности, Джамангарского НПЗ компании Reliance Industries и индийского порта Сикка, отгружающего нефтепродукты этого производителя, — заявляют аналитики профильной площадки enkorr.

Более жесткие правила проверок могут быть распространены и к ресурсу, поставляемому через румынскую Констанцу. Хотя, по словам Куюна, на сегодня о полном запрете поставок из этого импорта речь не идет.

По словам того же Сергея Куюна, «начались активные консультации, привлечены представители правительства, государственных органов и ведущие участники рынка топлива. Задача — выбросить из рынка токсичные ресурсы и при этом не навредить обеспечению рынка».

Но на горизонте — вступление в силу очередного санкционного пакета ЕС (он начнет действовать с 21 января 2026 года). Он предусматривает запрет на поставку в ЕС турецких и индийских нефтепродуктов.

Ранее США уже призвали Европу блокировать импорт нефтепродуктов из Турции и Индии из-за использования при их переработке российского сырья, и перейти на американскую нефть и сжиженный природный газ.

Потенциально, на топливные цены могут повлиять не только описанные обстоятельства. С 1 января в Украине снова повысятся акцизы на автомобильное топливо. Ставка акцизного сбора на бензин составит 300 евро (сейчас — 271,7 евро) на тысячу литров, а на дизель — 253,8 евро (сейчас — 215,7 евро).

По мнению Рябцева, повышение акцизов станет «главным риском» для топливных ценников, увеличив их как минимум на гривну за литр.

Что будет с ценами на АЗС в октябре

Сергей Куюн считает, что пока нет оснований прогнозировать резкое подорожание бензина и дизеля на украинских АЗС уже с 1 октября.

«Мировой рынок стабильный уже долгое время и негативных ожиданий я не слышал», — написал эксперт на своей странице в Фейсбуке.

Как сказал «Минфину» основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, особых изменений по розничным ценам в следующем месяце не ожидается.

По данным «А-95», по состоянию на 22 сентября стоимость бензина марки А-95 на украинских АЗС составляет в среднем 58,74 гривны за литр, а дизеля — 55,86 гривен. По словам Леушкина, примерно на такие же ценники водители могут ориентироваться и в октябре.

Тем не менее, как говорят участники топливного рынка, уже с начала октября сам факт наличия индийского сертификата на топливную партию уже будет привлекать усиленное внимание к ней украинских таможенников (даже если на тот момент и не будет официальных санкций в отношении каналов поставок такого ресурса).

При этом Куюн не исключает, что изменение источников поставок после «бана» индийского топлива может отразиться на оптовых ценах.

«Ожидания колеблются в рамках 5−15 долларов на тонне, потому что „прикурить“ на спросе захотят и производители, и морские перевозчики. По трейдерским меркам, это огромные деньги — ложатся костьми за каждый цент, так как весь заработок — 2−3 доллара на тонне. Но для потребительского рынка эти 5−15 долларов — это 20−60 копеек на литре. Уверен, даже если все пойдет по верхней границе, на колонках никто дергать цены не будет», — отмечает Сергей Куюн.

Леушкин также говорит, что на оптовом рынке возможны ценовые качели в пределах 1−2 гривен на литре топлива, но, скорее всего, обойдется без наценок в рознице.

Тем не менее, по словам Рябцева, «сети уже ищут аргументы для нового повышения цен в дальнейшем».

Дорогой январь

Наценки на топливо на отечественных АЗС уже сейчас достаточно высокие. Это несложно заметить, сравнив оптовые и розничные цены. Так, по данным «А-95», оптовая стоимость литра бензина составляет 48,82 гривны, а розничная — 58,74, то есть разница в почти 10 гривен. Похожая ситуация по дизелю: на опте он стоит 47,4 гривны, в рознице — 55,88 гривен.

Сами заправщики объясняют такие высокие наценки большими расходами на содержание АЗС. По данным Леушкина, в месяц требуется не меньше 200−300 тысяч гривен на зарплаты, 100 тысяч — на налоги, 50 тысяч — на электроэнергию, 150 тысяч — на аренду.

Все это перекладывается на топливные ценники, причем конкретные суммы зависят еще и от объемов продаж топлива, которые в последнее время падают (в том числе из-за резкого увеличения парка электрокаров). То есть чем меньше бензина и дизеля продается, тем выше торговая наценка на каждый литр.

Однако Рябцев уверяет, что АЗС зарабатывают «сверхприбыли». «Уже до войны наценки на топливе у нас были, мягко говоря, завышены. За последние годы они увеличились еще на 15%. Особенно много сети зарабатывают на так называемом премиальном топливе, хотя убедительных данных, подтвержденных лабораторными проверками, о том, что оно хоть чем-то отличается от обычного, на сегодня нет», — поясняет Рябцев.

По его словам, нынешние ценники на топливо в Украине рассчитанные «по нефти по $80 за баррель, хотя сейчас котировки не превышают $66−67. «Наши продавцы повысили цены на фоне израильско-иранского конфликта, потянувшего за собой рост нефтяных котировок. Но вот снизить их после того, как по нефти последовал откат, почему-то «забыли», — отметил Рябцев.

Большие наценки позволяют АЗС регулировать ценники для покупателей, с учетом рыночной ситуации. На фоне снижения спроса, розница действительно может «не заметить» рост оптовых расценок без особого для себя ущерба.

По словам Рябцева, рост ценников сдерживает и достаточно высокая конкуренция между заправками. Между тем, на рынке усилились попытки передела. «Крупные сети пытаются „выдавить“ мелких игроков. Есть попытки лоббирования повышения стоимости лицензий. Если „зачистка“ состоится, рынок окажется в шаге от монополизации, а это значит, что продавцы могут устанавливать практически любые ценники, хоть 80 гривен за литр бензина», — считает Рябцев.

Он добавил, что самый рискованный для ценников на АЗС период — январь 2026 года. Помимо повышения акцизов на топливо, вступят в силу еще и европейские санкции в отношении топлива со «следом» российской нефти. «Не исключено, что на „акцизную наценку“ сети начнут „нанизывать“ другие составляющие, пытаясь оправдать рост цен», — предположил эксперт.

Таким образом, в начале следующего года топливо может подорожать на 2−3 гривны за литр и даже больше.

Подорожание может коснуться в первую очередь «зимнего» дизеля. До сегодняшнего дня на украинском рынке было много «морозостойкого» индийского топлива, завозить которое становится все более проблематично. При этом ресурс турецких и средиземноморских НПЗ выдерживает мороз заметно хуже.

Поэтому, если зима будет морозной, высококачественный зимний дизель может «на ажиотаже» прибавить в цене.