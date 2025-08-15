Multi от Минфин
15 августа 2025, 7:10 Читати українською

В июле АЗС «забыли» снизить цены: какие ценники на топливо увидим в ближайший месяц

В Украине разгоняются ценники на автомобильное топливо. По данным Нацбанка, темпы роста в прошлом месяце ускорились до 6,7% в годовом измерении. По итогам года, регулятор ожидает плюс 4% к прайсу, хотя еще весной прогнозировал удорожание топлива в 2025 году всего на 1,2%.

Эксперты считают, что уже сейчас топливо могло бы быть дешевле на 3 гривны

Такая «топливная инфляция», по мнению Нацбанка, объясняется прежде всего «эффектами перенесения, связанными с ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды». Проще говоря, на АЗС только в июле появились бензин и дизель, стоимость которых пересчитали, с учетом дорогого евро.

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев объясняет растущие ценники на АЗС не столько курсовыми качелями, сколько повышенными аппетитами продавцов.

«Стоимость топлива в рознице на сегодня завышена минимум на 3 гривны на литре», — считает он.

При этом сами участники топливного рынка говорят, что ситуация на рынке стабильная. «Ничего пока не дорожает, рынок наполнен топливом, все стабильно», — прокомментировал «Минфину» основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн удивлен прогнозами Нацбанка о повышении цен на топливо еще на 4% к концу года.

«Будут ли санкции против россии и как они повлияют на цены на нефть? Как изменится курс гривны? Если кто-то ответит мне на эти вопросы, я скажу, что будет с топливом. Пока же на длительную перспективу сложно что-то прогнозировать», — пояснил Куюн.

«Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке.

Читайте также: Mercedes не предлагать: какие авто и как сейчас выгодно покупать

Котировки на Brent откатились, а цены на АЗС — нет

По данным Госстата, всего за месяц, с июня по июль, цены на топливо в Украине выросли на 4,1%. Для сравнения: с начала года стоимость бензина и дизеля увеличилась на 5,2%, а к июлю 2024 года — на 6,7%.

Как отмечают в Нацбанке, ценники на топливо резко пошли вверх с июня (именно тогда и наблюдался основной скачок), что было связано с нестабильностью цен на нефть. Ценовые качели, напомним, спровоцировал военный конфликт между Ираном и Израилем — тогда котировки на биржах просто «взбесились», а некоторые эксперты прочили их разгон вплоть до $80−100 за баррель.

На ценники на бензин и дизель на украинских АЗС параллельно давил и растущий курс евро.

По данным ценового мониторинга «Минфина», в начале июня бензин марки А-95 стоил в среднем 54,59 гривен, а дизель — 52,48 гривен. На конец июня ценники составили уже 58,91 и 55,95 гривен соответственно. А на конец июля они еще подросли — до 59,04 гривен за литр бензина, и до 56,07 гривен — дизеля.

Удорожание топлива уже потянуло за собой и рост цен в ряде отраслей. К примеру, за июнь транспортные услуги, по данным Госстата, подорожали на 0,5% (с начала года — на 8,1%), столько же за месяц прибавили и автомобильные пассажирские перевозки (с начала года — плюс 7,9%).

Интересно, что в прошлом месяце мировой рынок нефти не особо штормило. После затухания конфликта между Ираном и Израилем котировки постепенно успокоились.

Но, как говорит Геннадий Рябцев, это пока что мало отразилось на ценниках на АЗС. «Продавцы „забыли“ снизить цены, которые повысили на пике роста нефтяных котировок», — отметил Рябцев.

По его словам, разница между оптовыми и розничными ценами на сегодня достигает 5−8 гривен. «Стоимость среднестатистического литра топлива завышена минимум на 3 гривны», — утверждает Рябцев.

Эксперты говорят, что такие высокие ценники поддерживает относительно стабильный спрос на топливо (сейчас идут полевые работы), и продавцы не упускают возможности заработать по максимуму. В свою очередь, участники рынка утверждают, что ситуация на рынке стабильная и в ближайшее время топливо дорожать не будет.

«Пока все стабильно. Ничего не дорожает, рынок наполнен», — пояснил «Минфину» Дмитрий Леушкин.

По данным мониторинга «Минфина», в августе даже наблюдается откат по ценам на АЗС. Так, по состоянию на 13 августа литр бензина А-95 стоил 58,97 гривен, а дизельного топлива — 56,08 гривен. Для сравнения: скажем, 24 июля бензин продавали по 59,04 гривен, а дизель — по 56,05 гривен. То есть за последние три недели бензин на несколько копеек подешевел, а дизель прибавил в цене символические три копейки.

Стабилизация объясняется в том числе огромным импортом нефтепродуктов. По данным «А-95», в июле в Украину завезли 217,5 тысяч тонн бензина, что является рекордом с 2014 года. Рынок буквально «заливают», чтобы нивелировать возникший в июне дефицит топлива на фоне сезонного роста спроса.

При этом импортеры получили возможность стабильно наполнять рынок после отмены штрафов за невыполнение нормы об обязательном содержании биоэтанола в бензине. Это позволило трейдерам закупать бензин без спирта. Как следствие, на наш рынок вернулся, к примеру, греческий ресурс, который исчез после «спиртовых» инициатив властей.

Испытание нефтью

Что будет с ценами на топливо дальше? В июньском инфляционном отчете НБУ есть прогнозы и по динамике цен на нефть (от которых зависит стоимость топлива), и по прайсам на само топливо.

Что касается нефти, то регулятор указывает на перспективы снижения спроса на нее со стороны самых крупных потребителей — США и Китая. Что, по мнению НБУ, будет давить на мировые цены на нефть, способствуя их снижению.

Но есть и другая тенденция. Снижение спроса со стороны США и Китая могут компенсировать стабильные объемы потребления в странах Юго-Восточной Азии, где в топливе нуждаются транспортники, строители и аграрии.

Но предложение на рынке нефти все равно растет быстрее спроса, что указывает на потенциальный профицит. «Ожидается дальнейшее наращивание производства странами ОПЭК+ (в целом с апреля на рынок вернули 80% от запланированных 2,2 млрд баррелей в день), стабильный экспорт из Венесуэлы (прежде всего в Китай), рост добычи в США (хотя и замедленными темпами). Только ограниченные объемы производства в Иране и россии из-за действия санкций частично компенсируют сформированный излишек предложения», — говорится в отчете Нацбанка.

По словам Рябцева, на сегодня предложение нефти на мировом рынке действительно существенно опережает спрос. «Добывают примерно на 1,5 млн баррелей больше, чем потребляют. Часть излишком идет в хранилища, но много просто „болтается“ на танкерах в ожидании покупателей. Это сильно давит на ценники», — говорит Рябцев.

По его словам, страны ОПЭК сокращают квоты ускоренными темпами, поэтому наращивание добычи планируется и в дальнейшем. «Уже на сегодня уровень добычи соответствует показателям, которые ожидались в мае 2026 года, то есть рост идет с большим опережением прогнозов. Такая тенденция объясняется просто — страны ОПЭК хотят максимально сбить цены на нефть, и за счет этого увеличить продажи и свою долю на мировом рынке», — пояснил «Минфину» Рябцев.

На биржах в последнее время наблюдаются настоящие «нефтяные качели». В четверг, 14 августа, ценники на нефть марки Brent подорожала на 28 центов — до $65,91 за баррель. А днем ранее, 13 августа, ценник, наоборот, упал на 49 центов — до $65,63 за баррель.

Причем в ходе торгов котировки опускались до минимума с начала июня — $65,01 за баррель.

Как говорит Куюн, пока давать прогнозы по дальнейшим трендам на рынке нефти рано. Многое будет зависеть, в частности, от того, введут ли США санкции на покупателей российской нефти, и как это скажется на рынке.

Биржи в ожидании итогов встречи Трампа и путина на Аляске. Ранее глава Минфина США Скотт Бессет намекнул, что, если переговоры не принесут ожидаемых результатов, Вашингтон может ввести санкции и вторичные пошлины.

«Неопределенность, связанная с переговорами между США и рф, продолжает повышать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с еще большим экономическим давлением», — заявили в Rystad Energy.

Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2025 год с 704 тысяч до 685 тысяч баррелей в сутки, а по предложению, наоборот, увеличило прогнозы на 370 тысяч баррелей — до 105,5 млрд в сутки.

На 2026 год ожидается увеличение запасов нефти до 2,3 млн баррелей в сутки (с 1,9 млн во второй половине 2025 года). Поэтому эксперты не исключают даже снижение котировок на нефть до $50, прогнозируя, что тогда ожидается сокращение добычи странами ОПЭК на 0,2 млн баррелей в сутки. Но средний ценник на 2026 год все же будет немного выше — на уровне $54 за баррель, — прогнозирует EIA.

Почему в Украине топливо будет только дорожать

Казалось бы, чем дешевле нефть, тем ниже ценники на нефтепродукты. Но в НБУ, наоборот, прогнозируют дальнейшее подорожание топлива в Украине. В частности, регулятор ожидает роста цен со следующего года.

Основным фактором станет запланированное повышение акцизной нагрузки, что увеличит затраты для потребителей, — заявил регулятор. НБУ повысил свой прогноз по росту цен на топливо в следующем году с 4,4% до 8%, а в 2027 году — с 5% до 6,9%.

В 2026 году акциз на бензин составит 300,8 евро, на дизель — 253,8 евро, на газ — 198 евро. В 2027 году показатели достигнут 359, 330 и 250 евро соответственно. Для сравнения: сейчас акциз на бензин — 271 евро, на дизель — 215 евро, на газ — 173 евро.

То есть акцизная составляющая в структуре топлива будет расти. Это прописано в соответствующем законе № 3878−1, который Украина приняла в рамках евроинтеграции.

Скорее всего, будет еще и валютная нагрузка, связанная с повышением курса евро. Поэтому эксперты не рекомендуют украинским водителям особо рассчитывать на дешевое топливо. Постепенно ценники на наших АЗС будут двигаться в сторону европейских.

Правда, возможен сценарий сдерживания цен властями. Это вполне позволяет сделать разветвленная сеть АЗС, которая есть у «Укрнафты».

«Укрнафта» уже сейчас может влиять на рыночную ситуацию и ценники, играя роль, своего рода, дискаунтера", — говорит Рябцев. У властей есть и другие способы влиять на ценники. К примеру, снижение НДС для топлива, как это в свое время сделала Польша.

Но станет ли государство снижать стоимость топлива, и до каких отметок — вопрос пока открытый.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 августа 2025, 9:12
#
Аж дивно що МінКлікБейтФін лише зараз помітив здорожчення пального на 4−5 гривень коли раніше навіть коливання на 10−30 копійок для середньої ціни вже були приводом для публікації панічної новини
+
0
malfar
malfar
15 августа 2025, 9:41
#
Це ж було вже…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 34 незарегистрированных посетителя.
