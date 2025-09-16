Украина ограничит импорт дизельного топлива из Индии

Импорт производимого в Индии дизельного горючего в Украину будет ограничен: все партии топлива индийского происхождения будут проходить процедуру отбора и лабораторного анализа проб. Соответствующее требование СБУ направило Энергетической таможне 15 сентября, ограничения вступят в силу с 1 октября, сообщает enkorr.

Что известно

В сентябре 2023 года аналогичные санкции были введены в отношении дизтоплива из Турции. Тогда решением СНБО в список рискованных внесли ряд турецких портов, как принимали существенные объемы российского дизеля. Все партии горючего, поступавшие из этих портов, подлежат дополнительному изучению, в частности лабораторному.

По данным «Консалтинговой группы «А-95», после этого из подсанкционных турецких портов Marmara и Turpas в Украину было импортировано 65,8 тыс. тонн дизтоплива, из которых 71% — с апреля этого года. До этого импорт горючего из этих портов составил около 47,2 тыс. тонн ежемесячно.

В августе 2025 года в Украину было импортировано 119 тыс. тонн индийского дизтоплива, что составило 18% всего объема импорта.

Трейдеры считают, что после запрета импорта индийского топлива, вероятнее всего, вырастет спрос по другим южным направлениям, а цены на него несколько вырастут.

«Большие объемы из Индии закупались не потому, что другого продукта на рынке не было, а потому, что индийское топливо было дешевле. Рынок настроится под другие направления и цены. К примеру, в августе мы уже привезли партии дизеля с завода SARAS», — сообщил один из операторов.