Нарушения ПДД: украинцев предупредили о новых штрафах

В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД. У водителей будут забирать права и конфисковать авто в пользу ВСУ за нетрезвое управление во время военного положения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Что известно

На сегодняшний день разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением — предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС в состоянии опьянения.

В очереди еще ряд самых актуальных законопроектов, которые, в частности, прорабатывались патрульной полицией, предоставлялись официальные выводы и предложения к законопроектам относительно:

усиления ответственности за систематические нарушения ПДД — повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;

требования к шинам — обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав;

регулирование персонального электротранспорта — определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов;

скоростной режим — снижение «нештрафованного порога» с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;

световозвращающие элементы для пешеходов — обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости;

альтернативные инициативы — «система штрафных баллов» для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения: