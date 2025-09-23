В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД. У водителей будут забирать права и конфисковать авто в пользу ВСУ за нетрезвое управление во время военного положения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Нарушения ПДД: украинцев предупредили о новых штрафах
Что известно
На сегодняшний день разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением — предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС в состоянии опьянения.
В очереди еще ряд самых актуальных законопроектов, которые, в частности, прорабатывались патрульной полицией, предоставлялись официальные выводы и предложения к законопроектам относительно:
- усиления ответственности за систематические нарушения ПДД — повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;
- требования к шинам — обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав;
- регулирование персонального электротранспорта — определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов;
- скоростной режим — снижение «нештрафованного порога» с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;
- световозвращающие элементы для пешеходов — обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости;
- альтернативные инициативы — «система штрафных баллов» для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.
В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения:
- дрифт — штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;
- превышение шума — штраф до 34 тыс. грн;
- управление авто в нетрезвом состоянии — штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;
- управление в состоянии опьянения во время военного положения — возможность конфискации ТС в пользу подразделений ВСУ.
Источник: Минфин
Комментарии - 9
Добре що голосування за знищення НАБУ розвалило зе-коаліцію і голосів на цей маразм не нашкребуть.
А виконувати ті закони які вже прийняли — поліція і далі не хоче. Купа криво запаркованих — ноль реакції, як і раніше.
Прокинься накінець — влада проти тебе.
Частина ініціатив однозначно має сенс, як мінімум в рамках узгодження із законами ЄС. Частина відверто дискусійна.
дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.»
По моєму абсолютно нормальні штрафи, хтось з адекватних водіїв дрифтує? може перевищуєте шум? тут думаю більше мова про вечірній і нічний час, а не вдень, якщо любиш гасати по спальних районах — ну люби і штраф платити) багато адекватних водіїв кермують в нетверезому стані?
Ну от якщо це вас стосується — то такі штрафи навіть ваше життя можуть врятувати, а якщо ви не дрифтуєте, не ганяєте вночі під чиїмось вікнами витискаючи педаль газу в підлогу, не водите машину в нетверезому стані - то про що вам перейматися?)
купи машину, почни їздити — зрозумієш
обяз про зимние шины — ну такое. кто зимой ездит постоянно тот на зимних 100%, а кто ездит раз в месяц — заниматься переобувкой влом, адекватно было бы штрафовать за выезд на летней резине в неподходящую погоду там дожь/снег температура ниже 4−5 цельсия.
пешеходы с отражающими элементами — да прям все побежали жилеты покупать, это рай для штрафов
про пьяных — полно полиционеров, которые говорят что пьяный и надо ехать сдавать кровь, только везут они мужиков совсем не в медучреждение, а за отказ автоматом 130 статья которая практически не оспаривается
ніхто не буде їх штрафувати, це тупо для того щоб замилити очі «партнерам з ЄС»