23 сентября 2025, 14:37

Нарушения ПДД: украинцев предупредили о новых штрафах

В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД. У водителей будут забирать права и конфисковать авто в пользу ВСУ за нетрезвое управление во время военного положения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД.

Что известно

На сегодняшний день разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением — предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС в состоянии опьянения.

В очереди еще ряд самых актуальных законопроектов, которые, в частности, прорабатывались патрульной полицией, предоставлялись официальные выводы и предложения к законопроектам относительно:

  • усиления ответственности за систематические нарушения ПДД — повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;
  • требования к шинам — обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав;
  • регулирование персонального электротранспорта — определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов;
  • скоростной режим — снижение «нештрафованного порога» с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;
  • световозвращающие элементы для пешеходов — обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости;
  • альтернативные инициативы — «система штрафных баллов» для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения:

  • дрифт — штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;
  • превышение шума — штраф до 34 тыс. грн;
  • управление авто в нетрезвом состоянии — штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;
  • управление в состоянии опьянения во время военного положения — возможность конфискации ТС в пользу подразделений ВСУ.
Комментарии - 9

+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2025, 14:59
#
Більше популізму богу популізму.
Добре що голосування за знищення НАБУ розвалило зе-коаліцію і голосів на цей маразм не нашкребуть.

А виконувати ті закони які вже прийняли — поліція і далі не хоче. Купа криво запаркованих — ноль реакції, як і раніше.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
23 сентября 2025, 16:21
#
На маразм завжди вистачить голосів.
Прокинься накінець — влада проти тебе.
+
0
neverice
neverice
23 сентября 2025, 15:33
#
Трохи клікбейтний заголовок. Це лише законопроекти, які невідомо коли і в якому вигляді приймуть. Якщо взагалі приймуть.
Частина ініціатив однозначно має сенс, як мінімум в рамках узгодження із законами ЄС. Частина відверто дискусійна.
+
+22
Я. ..
Я. ..
23 сентября 2025, 16:24
#
«В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:
дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.»

По моєму абсолютно нормальні штрафи, хтось з адекватних водіїв дрифтує? може перевищуєте шум? тут думаю більше мова про вечірній і нічний час, а не вдень, якщо любиш гасати по спальних районах — ну люби і штраф платити) багато адекватних водіїв кермують в нетверезому стані?

Ну от якщо це вас стосується — то такі штрафи навіть ваше життя можуть врятувати, а якщо ви не дрифтуєте, не ганяєте вночі під чиїмось вікнами витискаючи педаль газу в підлогу, не водите машину в нетверезому стані - то про що вам перейматися?)
+
+7
vPrirech
vPrirech
23 сентября 2025, 17:28
#
Згоден, є ряд байкерів які ганяють вночі і здалеку дуже схоже на шахеди та роботу ППО — таких … потрібно лікувати — і штрафи це найкраці ліки — бо слова вони не розуміють.
+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2025, 17:32
#
не водите машину в нетверезому стані - то про що вам перейматися?)

купи машину, почни їздити — зрозумієш
+
+37
Danconia
Danconia
23 сентября 2025, 16:32
#
Перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн; - слишком маленький штраф если чел ездит без глушака- надо конфисковывать авто без вариантов

обяз про зимние шины — ну такое. кто зимой ездит постоянно тот на зимних 100%, а кто ездит раз в месяц — заниматься переобувкой влом, адекватно было бы штрафовать за выезд на летней резине в неподходящую погоду там дожь/снег температура ниже 4−5 цельсия.
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
23 сентября 2025, 16:44
#
Зимние шины — они не нужны при зиме в +5.+7, как была, их протектор нужен для езды по снегу, а не слякоти.
пешеходы с отражающими элементами — да прям все побежали жилеты покупать, это рай для штрафов
про пьяных — полно полиционеров, которые говорят что пьяный и надо ехать сдавать кровь, только везут они мужиков совсем не в медучреждение, а за отказ автоматом 130 статья которая практически не оспаривается
+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2025, 17:30
#
пешеходы с отражающими элементами — да прям все побежали жилеты покупать, это рай для штрафов

ніхто не буде їх штрафувати, це тупо для того щоб замилити очі «партнерам з ЄС»
