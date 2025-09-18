Главное за четверг: Смягчение валютных ограничений, ставка ФРС и монеты Украины и мира

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ смягчил валютные ограничения: детали

Национальный банк смягчает валютные ограничения в целях содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон теперь составляет 4−4,25%. Это первое понижение, на которое пошла ФРС с декабря 2024 года.

Монеты Украины и мира: сколько можно заработать на конкретных примерах

Продолжаем разговор об инвестициях в украинские и зарубежные монеты и их эффективности для инвестора. Сегодня мы поговорим о трендах на этом рынке за последние месяцы, которые только добавляют количество желающих активно инвестировать в это направление.

В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным, чем в Польше. В больших украинских городах арендовать квартиру можно за $400−500, в то время как в Польше подобные варианты стоят от $800. Об этом говорится в исследовании OLX.

Как выгодно и быстро переводить валюту в Украину

Каждый год из-за границы в Украину поступают миллиарды долларов переводов. Преимущественно это средства работников, пособие от иностранцев и заработная плата за работу на иностранные компании. В то же время, высокие комиссии могут существенно снизить суммы, которые после перевода удается получить «на руки». «Минфин» решил разобраться, какие сервисы перевода средств доступны для наших соотечественников, как они работают и когда выбирать каждый из них.