українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 сентября 2025, 20:00

Главное за четверг: Смягчение валютных ограничений, ставка ФРС и монеты Украины и мира

Главное за четверг, 18 сентября.

Главное за четверг, 18 сентября.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиНБУ смягчил валютные ограничения: деталиНациональный банк смягчает валютные ограничения в целях содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ смягчил валютные ограничения: детали

Национальный банк смягчает валютные ограничения в целях содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон теперь составляет 4−4,25%. Это первое понижение, на которое пошла ФРС с декабря 2024 года.

Монеты Украины и мира: сколько можно заработать на конкретных примерах

Продолжаем разговор об инвестициях в украинские и зарубежные монеты и их эффективности для инвестора. Сегодня мы поговорим о трендах на этом рынке за последние месяцы, которые только добавляют количество желающих активно инвестировать в это направление.

В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным, чем в Польше. В больших украинских городах арендовать квартиру можно за $400−500, в то время как в Польше подобные варианты стоят от $800. Об этом говорится в исследовании OLX.

Как выгодно и быстро переводить валюту в Украину

Каждый год из-за границы в Украину поступают миллиарды долларов переводов. Преимущественно это средства работников, пособие от иностранцев и заработная плата за работу на иностранные компании. В то же время, высокие комиссии могут существенно снизить суммы, которые после перевода удается получить «на руки». «Минфин» решил разобраться, какие сервисы перевода средств доступны для наших соотечественников, как они работают и когда выбирать каждый из них.

Источник: Минфин
