BNB обновил исторический максимум, в США установили золотую статую Трампа с биткоином: что нового

BNB обновил исторический максимум, приблизившись к $1 000

В четверг, 18 сентября, криптовалюта BNB (Binance Coin) достигла нового исторического максимума, поднявшись до отметки $997. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Вероятными причинами столь стремительного роста стали:

Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что традиционно положительно влияет на рынки рисковых активов, включая криптовалюты.

Информация о переговорах Binance с Министерством юстиции США о возможности досрочного завершения внешнего мониторинга, наложенного в рамках соглашения о признании вины. Позитивные новости по регуляторным вопросам часто повышают доверие инвесторов к связанным активам.

На момент написания новости монета торгуется на уровне $997, демонстрируя суточный рост на 4,37%. За неделю актив вырос на 11,41%.

BNB стабильно удерживает позиции в пятерке ведущих криптовалют по рыночной капитализации, которая составляет $138,8 миллиарда.

Читайте также: ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

После снижения ставки ФРС биткоин удержал уровень $117 000

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку, ставшую первым подобным решением с декабря 2024 года. Ставка была уменьшена на 0,25% до уровня 4−4,25%. Это решение совпало с ожиданиями инвесторов и не повлекло за собой резких колебаний на рынке.

На фоне этих новостей биткоин ненадолго опускался ниже $115,000, но быстро восстановил позиции и закрепился на отметке $117,000.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также отреагировали на событие. За последние сутки Ethereum подорожал на 0,9%, превысив отметку в $4600. Среди других топ-криптовалют значительный рост показали Solana, Dogecoin и Cardano.

Кроме того, криптовалюта BNB обновила свой исторический максимум, достигнув $997.

Читайте также: Инвестиции-2025: от наличных до крипт — какие инструменты выбрать украинцам

В столице США установили золотую статую Трампа с биткоином

В Вашингтоне, возле Капитолия, появилась необычная инсталляция: позолоченная статуя бывшего президента США Дональда Трампа, держащего в руке биткоин. Высота монумента составляет более 3,5 метров. Об этом сообщает WJLA.

Этот памятник, профинансированный коллективом инвесторов в криптовалюте, имеет целью спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политики и роли федерального правительства на финансовых рынках.

По словам организаторов, инсталляция приурочена к решению Федеральной резервной системы по снижению процентной ставки. По их словам, она символизирует пересечение современной политики и финансовых инноваций, а также должна побуждать к размышлению о растущем влиянии криптовалюты в экономике.

Четверть компаний, владеющих биткоином, торгуются со скидкой

Согласно исследованию K33 Research, около 25% публичных компаний, владеющих биткоинами в своих казначействах, сейчас торгуются со скидкой относительно стоимости их криптозервов. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет K33 Research.

Эксперты K33 Research используют показатель mNAV (Market-to-Net Asset Value), отражающий соотношение рыночной оценки компании к стоимости ее биткоин-портфеля. Если mNAV превышает единицу, компания торгуется с премией, а если ниже — с дисконтом.

«Когда компании торгуются по цене ниже чистой стоимости активов, выпуск акций становится разводнительным, поскольку он отдает больше прав собственности (через недооцененные акции), чем получает стоимость (биткоина, — ред.)», — пояснил Ветле Лунде, глава исследовательского отдела K33 Research.

Средний показатель mNAV для таких компаний снизился до 2,8, в то время как в апреле 2025 года он составил 3,76. Лунде заметил асимметричное распределение: дисконт у небольших биткоин-холдеров растет, в то время как крупные игроки преимущественно сохраняют высокую премию, хотя и не все.