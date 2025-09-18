Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 сентября 2025, 11:37 Читати українською

BNB обновил исторический максимум, в США установили золотую статую Трампа с биткоином: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.

BNB обновил исторический максимум, приблизившись к $1 000

В четверг, 18 сентября, криптовалюта BNB (Binance Coin) достигла нового исторического максимума, поднявшись до отметки $997. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Вероятными причинами столь стремительного роста стали:

  • Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что традиционно положительно влияет на рынки рисковых активов, включая криптовалюты.
  • Информация о переговорах Binance с Министерством юстиции США о возможности досрочного завершения внешнего мониторинга, наложенного в рамках соглашения о признании вины. Позитивные новости по регуляторным вопросам часто повышают доверие инвесторов к связанным активам.

На момент написания новости монета торгуется на уровне $997, демонстрируя суточный рост на 4,37%. За неделю актив вырос на 11,41%.

BNB стабильно удерживает позиции в пятерке ведущих криптовалют по рыночной капитализации, которая составляет $138,8 миллиарда.

Читайте также: ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

После снижения ставки ФРС биткоин удержал уровень $117 000

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку, ставшую первым подобным решением с декабря 2024 года. Ставка была уменьшена на 0,25% до уровня 4−4,25%. Это решение совпало с ожиданиями инвесторов и не повлекло за собой резких колебаний на рынке.

На фоне этих новостей биткоин ненадолго опускался ниже $115,000, но быстро восстановил позиции и закрепился на отметке $117,000.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также отреагировали на событие. За последние сутки Ethereum подорожал на 0,9%, превысив отметку в $4600. Среди других топ-криптовалют значительный рост показали Solana, Dogecoin и Cardano.

Кроме того, криптовалюта BNB обновила свой исторический максимум, достигнув $997.

Читайте также: Инвестиции-2025: от наличных до крипт — какие инструменты выбрать украинцам

В столице США установили золотую статую Трампа с биткоином

В Вашингтоне, возле Капитолия, появилась необычная инсталляция: позолоченная статуя бывшего президента США Дональда Трампа, держащего в руке биткоин. Высота монумента составляет более 3,5 метров. Об этом сообщает WJLA.

Этот памятник, профинансированный коллективом инвесторов в криптовалюте, имеет целью спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политики и роли федерального правительства на финансовых рынках.

По словам организаторов, инсталляция приурочена к решению Федеральной резервной системы по снижению процентной ставки. По их словам, она символизирует пересечение современной политики и финансовых инноваций, а также должна побуждать к размышлению о растущем влиянии криптовалюты в экономике.

Четверть компаний, владеющих биткоином, торгуются со скидкой

Согласно исследованию K33 Research, около 25% публичных компаний, владеющих биткоинами в своих казначействах, сейчас торгуются со скидкой относительно стоимости их криптозервов. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет K33 Research.

Эксперты K33 Research используют показатель mNAV (Market-to-Net Asset Value), отражающий соотношение рыночной оценки компании к стоимости ее биткоин-портфеля. Если mNAV превышает единицу, компания торгуется с премией, а если ниже — с дисконтом.

«Когда компании торгуются по цене ниже чистой стоимости активов, выпуск акций становится разводнительным, поскольку он отдает больше прав собственности (через недооцененные акции), чем получает стоимость (биткоина, — ред.)», — пояснил Ветле Лунде, глава исследовательского отдела K33 Research.

Средний показатель mNAV для таких компаний снизился до 2,8, в то время как в апреле 2025 года он составил 3,76. Лунде заметил асимметричное распределение: дисконт у небольших биткоин-холдеров растет, в то время как крупные игроки преимущественно сохраняют высокую премию, хотя и не все.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Новости по теме
